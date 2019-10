¡Y sí hubo juego!

Veracruz —Tigres le metió dos goles al Veracruz, que no se movió en la cancha los primeros cinco minutos.

Después llegó el tercero y los felinos ya estaban 3-0 arriba, aprovechando el ‘regalo’ de los Tiburones.

Los felinos, que se tomaron la foto oficial abrazados de los Tiburones, no lucieron muy solidarios y dispararon a gol aprovechando que el Veracruz estaba estático.

Los jugadores de los Tiburones Rojos de Veracruz protestaron por la falta de pagos quedándose parados en el terreno de juego sin moverse en el campo.

El partido inició con Veracruz teniendo posesión del balón, pero tras el saque se lo cedieron a Sebastián Jurado al tiempo que los suplentes se paraban a un costado del campo.

El cancerbero perdió el balón y no opuso resistencia para que Guido Pizarro abriera el marcador con un gol fuera del área antes de los dos minutos de juego.

Tras reanudarse el juego, André-Pierre Gignac anotó el segundo luego que los escualos siguieran con la misma postura.

Con el 0-2 en el marcador, finalmente los Tiburones participaron en el partido.

Ya para el minuto 15 del primer tiempo, el marcador favorecía a los Tigres 3-0.



Atlas gana 1-0 a Puebla

Ciudad de México— Con gol postrero del delantero argentino Facundo Barceló, Atlas amplió su buen momento y venció 1-0 al Puebla anoche, en la 14ta fecha del Torneo Apertura 2019.

Frente a la marca de un zaguero, Barceló remató con la pierna zurda un centro desde la izquierda en la línea de área chica para anotar el único tanto del encuentro a los 84 minutos.

Los Zorros ganaron por segunda ocasión en tres encuentros para extender a cuatro su racha sin derrotas.

Atlas posee 21 puntos y se coloca quinto en la clasificación a la espera de los demás resultados de la fecha.

Puebla vio rota una cadena de tres compromisos sin revés y con 13 unidades ocupa el 16to peldaño entre los 19 equipos de la máxima categoría. Puebla mantienen ligeras esperanzas de avanzar a la pelea por el título.

Los poblanos, que estuvieron cerca de nivelar a los 90 con un remate del delantero canadiense Lucas Cavallini, no perdían desde la décima fecha, cuando cayeron 3-2 ante Monterrey.