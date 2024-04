Y falta lo mejor, advierten en el Tri Femenil

Ciudad de México.- La Selección Mexicana Femenil brilló en la Copa Oro W y en su entorno advierten que aún no alcanzan su mejor versión, de cara a los amistosos contra Colombia y Australia.

El técnico Pedro López valoró los juegos contra selecciones que compitieron en la pasada Copa del Mundo y el que sus futbolistas estén convencidas del estilo de juego implementado desde su llegada al timón.

"Veo a este equipo con optimismo, con un gran futuro, estamos recorriendo un camino en el cual vamos reforzando la imagen de las futbolistas mexicanas mientras obtenemos resultados sabiendo que no estamos aún en nuestra mejor versión, que podemos hacerlo mejor de lo que hicimos en Copa Oro y para eso son este tipo de partidos, Colombia, Australia, después Estados Unidos y otros proyectos de máximo nivel que tenemos que nos acerquen a esos pequeños detalles que nos permitan competir entre los mejores.

"Estoy convencido de que sí podemos, de que podemos enfrentarnos a cualquier rival, pero es un trabajo del día a día, seguir compitiendo contra este tipo de rivales", comentó el español en videoconferencia, en la víspera del partido ante las australianas.

México destacó en la Copa Oro W, en particular tras vencer 2-0 al favorito y a la postre campeón Estados Unidos. La derrota en Semifinales ante Brasil, 3-0, mostró que aún hay trecho por recorrer rumbo al Mundial del 2027.

Una de las futbolistas clave en este crecimiento del Tricolor ha sido Jacqueline Ovalle, extremo de Tigres Femenil.

"El proceso con Pedro ha sido fenomenal, fantástico, fue un cambio radical que vivimos, experimentamos, nos ha implementado esa confianza, madurez, ese pensamiento de creérnosla y sabe que nos podemos parar y competirle al equipo que sea.

"Hemos tenido algunos errores, pero tratamos de estarlos modificando, tratando de mejorarlos, sabemos que no estamos en nuestro mejor momento, es un proceso que ha sido y corto con Pedro y sabemos que este equipo no se va a hacer de la noche a la mañana, pero estamos trabajando para estos futuros partidos y brindar mejores resultados y experiencias me quedo con eso y con la mentalidad que tenemos ahora para enfrentar a Selecciones de máximo nivel", mencionó.