Woods y McIlroy, listos para el Masters

Augusta, Georgia.- El Masters debió haber sido el primer grande ganado por Rory McIlroy. Ahora es el único que le falta.

Augusta National es el campo idílico de Tiger Woods. Aquí fue donde ganó cuatro chaquetas verdes antes de cumplir 30 años.

Ahora tiene 43 y ha sido sometido a ocho cirugías de la espalda. Ha pasado tanto tiempo que el club ha cambiado de presidente dos veces desde su última victoria, hace 14 años.

Woods y McIlroy son los principales participantes en el torneo que empieza el 11 de abril. Comparten el escenario con un elenco cada vez más competitivo: 23 de los últimos 25 campeones de las grandes citas figuran dentro de los 25 puestos del ránking mundial.

Uno está tratando de meterse en la élite del golf en busca del título que le falta para completar el Grand Slam. El otro está tratando de revivir sus días de gloria.

Woods siempre ha dominado el Masters, a tal punto que el domingo su camiseta roja atrajo tanta atención como la chaqueta verde. En ocasiones anteriores, cuando se le veía enfilar hacia la cena del Club Masters, uno no podía evitar pensar si él algún día volvería otra vez a jugar en el torneo, y ni hablar de ganar. Fue apenas pocas semanas después que Woods fue operado por cuarta vez de la espalda, a fin de fusionar las vértebras.

Woods no sólo regresó, sino que coronó su regreso con una victoria en Georgia el año pasado, llevándose su 80ma victoria en la gira de la PGA. Pero fue en East Lake a finales de septiembre, no en Augusta National en abril.