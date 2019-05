Wolves a Europa League

Ciudad de México.- El Wolverhampton y Raúl Jiménez aseguraron su boleto a la Europa League de la temporada entrante gracias al Manchester City.

El triunfo de los Citizens sobre el Watford en la final de la FA Cup fue la puerta para que lo Wolves se metieran a las eliminatorias del torneo continental.

Debido a que el City ganó la Premier League y así entró a la Champions League, la plaza a Europa League que otorga el torneo copero se trasladó al séptimo puesto de la Liga inglesa, en el cual terminó el equipo de Jiménez.

Si el Watford hubiera ganado la FA Cup habría clasificado al certamen europeo en lugar de los Wolves.

Desde la temporada 1980-81 los Wolves no se metían a un torneo europeo.

En el caso de Jiménez, será la primera vez que juegue la Europa League, pues ya disputó la Champions en años anteriores con el Atlético de Madrid y Benfica.



Gana Porto pero se escapa la Liga

Porto, Portugal.- Los Dragones volaron, pero de poco sirvió.

En el cierre de la Primeira Liga el Porto venció 2-1 al Sporting con gol de Héctor Herrera, que hizo lo propio en su última temporada con el club, pero no sirvió de nada pues el Benfica ganó su encuentro y con ello se llevó la competencia portuguesa.

La visita se había puesto al frente con gol de Luiz Phellype al 61’, pero Danilo Pereira igualó los cartones al 78’.

Diez minutos después, el “Zorro”, quien saldrá del equipo para el próximo torneo, puso cifras definitivas con un remate de tijera en el área chica. Un par de minutos después, Jesús Corona vio la tarjeta roja luego de participar en un conato de bronca.

A pesar del triunfo, éste no fue suficiente porque el Benfica venció 4-1 al Santa Clara para conseguir el título 37 en su historia.

Haris Seferovic marcó doblete para darle el cetro a las Águilas que llegaron a 87 puntos, a 2 del Porto.



Pierde la Real y Moreno lugar en Europa

Barcelona, España.- Con el mexicano Héctor Moreno durante todo el partido, la Real Sociedad perdió 2-0 ante el Espanyol y se quedó con ganas de boleto a la Europa League.

El conjunto Txuri-Urdín se metió al Estadio RCDE con la misión de hallar el triunfo y esperar un resultado, pero sucumbió ante unos Periquitos que picotearon en el momento justo en la última jornada de LaLiga y así fueron ellos se quedaron el pasaje a Europa.



Le dan la vuelta al Leganés

Huesca, España.- Con el mexicano Diego Reyes durante todo el partido, el Leganés perdió la ventaja y el juego al caer 2-1 ante el Huesca, en el Estadio El Alcoraz.

El club donde milita el defensa del Tri ganaba 1-0 desde el 39’, tras un autogol de Martín Mantovani, pero se dejó alcanzar en el complemento, con un inspirado Mantovani.

El argentino, quien había ingresado al 31’ por Etxeita, lavó su yerro al 55’, cuando metió cabezazo en una jugada a balón parado, tras llegar solo al área.