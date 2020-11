Williams se declara listo para la temporada 2020-21

Cortesía C-USA

Listo y concentrado por ahora en la temporada 2020-21 que inicia el próximo miércoles, el jugador senior del equipo de basquetbol, Bryson Williams, no piensa en la elegibilidad extra que la NCAA dará a los estudiantes-atletas debido a la contingencia sanitaria que se ha vivido este año.

“Realmente no he estado pensando mucho en eso. Escuché que se otorga la elegibilidad a los jugadores y creo que es algo bueno lo que están haciendo por los jugadores. He estado concentrado en esta temporada que tenemos y en ganar los juegos que están programados para nosotros”.

Williams, quien en la temporada pasada terminó con un promedio de 17.9 puntos por partido, considera que en la Conferencia USA hay muchos equipos con talento, pero al mismo tiempo cree que los Mineros han hecho un buen trabajo durante los entrenamientos en los meses previos.

“Muchos de los equipos contra los que jugamos el año pasado tienen rosters completos que regresan con algunas adiciones, pero me gusta la posición de nuestra escuadra, me gusta cómo hemos estado en las prácticas y la energía, el enfoque en la defensa y la química”.

Este año, los Mineros abrirán la temporada con cuatro partidos ante rivales de otras conferencias, dos de ellos considerados quintetas fuertes a nivel nacional, Arizona y Saint Mary’s College, a los cuales los paseños visitarán el 29 de noviembre y 8 de diciembre, respectivamente.

“Esos son dos equipos muy talentosos. De hecho, jugué contra St. Mary’s en mi primer año en Fresno State. Nunca tuve la oportunidad de jugar contra Arizona, pero es una escuela del Pac-12. Estamos emocionados de jugar con esos chicos. Nos quitaron el basquetbol durante cinco meses, así que estamos listos para ver a cualquiera en este momento”, dijo Williams, quien el año pasado fue elegido al equipo ideal All Conference C-USA.

En relación con los recién llegados al equipo Minero, Williams siente que han encajado perfectamente.

“Jamal Bienemy, que viene de Oklahoma, es un jugador muy talentoso, un armador realmente bueno. Adam Hess puede sobresalir de manera excepcional. El grandote Kristian Sjolund también puede destacar enormemente. Los jóvenes de primer año también ahí vienen. Están mejorando cada día. Emmanuel White también está progresando muy bien. Todos están progresando muy bien”.