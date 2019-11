Williams no pasa examen médico

Ashburn, Virginia.- El tackle izquierdo Trent Williams regresó el miércoles al campo de entrenamiento de los Pieles Rojas de Washington aunque sigue sin haber certeza de si jugará esta temporada.

Williams no participó en la práctica apenas 24 horas después de que se presentó con el equipo por primera vez en la temporada tras declararse en paro por un conflicto con la directiva pero no participó en el entrenamiento.

El coach interino Bill Callahan dijo que el jugador de 31 años no pasó el examen médico, además de que sintió una molestia con el casco.

“Lo único que sé es que no se sintió cómodo con el caso, tuvo una molestia”, dijo Callahan.

Este verano le removieron una protuberancia en la cabeza y el manejo de la situación por parte del equipo médico del equipo llevó al jugador a la medida de protesta sin jugar. Los Pieles Rojas informaron que obtuvieron una excepción médica para el siete veces Pro Bowl.

Callahan, quien fue coach de la línea ofensiva antes de asumir el interinato tras el despido de Jay Gruden, comentó que habló con Williams largamente y que además estuvo presente para la reunión matutina.

“A mí me da felicidad verlo aquí y de regreso con el equipo”, dijo el tackle derecho Morgan Moses. “Lo que sea que tuvo que hacer allá arriba, lo que tenga que hacer, sé que lo hará bien”.

Callahan no quiso decir si Williams jugará esta temporada. Algunos medios reportaron que no tenía intención de jugar este año.

“Tengo esperanza de que lo hará”, comentó Callahan. “Creo que su corazón está en el lugar correcto. Trent ama el futbol americano. No hay nadie que ame este deporte más, que lo estudie, que se involucre en todas las jugadas y le gusten los retos. No hay duda de que hay amor y pasión por el futbol americano”.