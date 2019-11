Wilder fulmina a Ortiz en siete asaltos

Las Vegas—Deontay Wilder conectó una brutal mano derecha para noquear a Luis Ortiz en el séptimo round anoche para retener su título de peso pesado y organizar una revancha lucrativa con Tyson Fury en febrero.

El golpe de Wilder salió de la nada en una pelea en la que había hecho poco hasta ese momento. Aterrizó en la cara de Ortiz, que se desplomó sobre la lona y no pudo levantarse a la cuenta de 10.

El final repentino se produjo después de las primeras seis vueltas deslucidas en las que Wilder hizo poco, pero el poder devastador que ha dejado inconscientes a sus rivales en todas, menos en dos de sus peleas, volvió a aparecer. La contienda fue una revancha de un combate el año pasado cuando Wilder detuvo a Ortiz en el décimo asalto.

Wilder luchó con cautela durante los primeros seis episodios, que The Associated Press le dio a Ortiz. Wilder comenzó a acelerar el ritmo en el séptimo capítulo, luego atrapó a Ortiz con la mano derecha que puso fin a la contienda a los 2:51 minutos.

El triunfador tiene programado un pleito el 22 de febrero contra Fury que ya se firmó.