Whistle Stop Cafe y Cers Final Try encabezan rankings de la AQHA

Cortesía Ruidoso Downs

Whistle Stop Cafe y Cers Final Try, dos de los mejores caballos el pasado fin de semana en el hipódromo Ruidoso Downs durante las pruebas para el All American Futurity y el All American Derby, respectivamente, encabezan a nivel nacional la lista de dosañeros y tresañeros de la encuesta de la Asociación Americana de caballos cuartos de milla (AQHA por sus siglas en inglés).

En la encuesta de dosañeros, la invicta Whistle Stop Cafe respaldó su clasificación número 1 al ganar su prueba para el All American Futurity y avanzar a la final con bolsa de tres millones dólares el Día del Trabajo. La potranca producto de Freighttrain B tiene una marca perfecta de 5 de 5 este año, incluida una victoria en el Rainbow Futurity, (G1) con bolsa de un millón de dólares, en Ruidoso Downs.

El mayor salto en la clasificación de los juveniles lo dio San Lorenzo, que anteriormente no estaba clasificado. El potro criado en Louisiana producto de Coronas Leaving You pasó al número cuatro en la encuesta después de ganar el Lee Berwick Futurity, (RG1) con bolsa de 1 millón 25 mil 782 dólars, en Delta Downs.

Entre los caballos mayores, Cers Final Try ganó su prueba para el All American Derby y se clasificó para la final de 1 millón 77 mil 688 dólares del próximo 6 de septiembre. Él entrará por la puerta de salida con el ranking No. 1. El caballo castrado producto de One Dashing Eagle tuvo un gran verano en Ruidoso Downs con una victoria en el Rainbow Derby (G1) y un segundo lugar en el Ruidoso Derby (G1).

Ratification, que ganó su prueba para el inaugural All American Oaks por cinco cuerpos, pasó del lugar seis al cuatro en las últimas clasificaciones. La potranca producto de Apollitical Jess está invicta en cuatro salidas en Ruidoso Downs, incluida una victoria en el Rainbow Oaks.

La siguiente serie de encuestas se publicará después del Día del Trabajo para incluir las carreras All American.