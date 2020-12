Whistle Stop Cafe domina clasificación nacional de dosañeros

Cortesía

La invicta Whistle Stop Cafe, ganadora del Rainbow Futurity y el All American Futurity en el hipódromo Ruidoso Downs este año, se mantiene en el número uno entre los dosañeros de la encuesta nacional de la Asociación Americana de Caballos de Cuarto de Milla (AQHA, por sus siglas en inglés), a la que se unió Apollitical Patty.

En la clasificación de los dosañeros, Apollitical Patty pasó de estar no clasificada al número 2 luego de una victoria por medio cuerpo en el Los Alamitos Two Million Futurit, con bolsa de un millón 977 mil 250 dólares el pasado domingo. La potranca criada en Idaho por Apollitical Blood ganó por sexta vez en ocho salidas. Su primera victoria en un stake elevó sus ganancias a 894 mil 192 dólares.

Cyber Monday, ganador del Ruidoso Futurity (G1) en Ruidoso Downs, y Dulce Sin Tacha, ganadora del Texas Classic Futurity (G1), se encuentran empatados en el tercer lugar de la encuesta, y todos ellos están detrás de Whistle Stop Cafe, la invicta ganadora del Rainbow (G1) y el All American (G1) futurities, que se mantiene como la elección unánime en el número uno.

En la encuesta de caballos tresañeros y mayores, no hubo cambios en la parte superior, ya que el ganador del All American Derby (G1) en Ruidoso Downs, Gold Heart Eagle V, retuvo el ranking número uno, pero el resto de los cinco primeros vieron cambios significativos.

Apollitical Pence, sopresivo ganador 12-1 del Campeón de Campeones, con bolsa de 600 mil dólares, el sábado pasado en Los Alamitos, debutó en la encuesta en el número cinco. El caballo castrado criado en Oklahoma por Apollitical Jess también ganó el Mighty Deck Three Stakes (RG2) en Remington Park.

Tell Cartel, el ganador de Los Alamitos Super Derby (G1) y que terminó segundo por un cuello detrás de Apollitical Pence en el Campeón de Campeones, subió del No. 4 al No. 2 en las últimas clasificaciones. Los ganadores de varias carreras de Grado 1, Danjer y Dexxter, se clasificaron en el número 3 y el número 4, respectivamente.