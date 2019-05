War of Will. Fuerte y talentoso

Baltimore —War of Will pareció una veloz máquina en el Derby de Kentucky y casi le ‘pisa los talones’ a Maximum Security y, al terminar la carrera, pareció como si la hubiera ganado.

A la mañana siguiente, después de una frustrante carrera en la lodosa pista, ya que llegó en octavo lugar, el carismático potro alazán se encontraba ileso, saludable y sorpresivamente retozón.

“Lo único que quiso hacer fue comer hojas de menta y saltar encima de mí”, comentó el entrenador Mark Casse.

Ése es el War of Will que conocieron durante el año pasado los que han estado a su alrededor.

Jamie Begg, el asistente del entrenador, le comentó a Casse hace un año que el caballo era especial, y después de esforzarse en el Derby de Kentucky, War of Will parece estar dispuesto a demostrar lo que puede hacer en el Preakness que se efectuará este sábado.

Además de ser sus iniciales, existe una razón para que su apodo sea “Wow”.

“Él puede hacer cualquier cosa… es como Supermán”, comentó el jockey Tyler Gaffalione.

“Me deja cada vez más impresionado cuando lo monto”.

War of Will ganó dos carreras durante el verano aunque impactó mayormente en el Derby cuando se detuvo el tiempo suficiente para escapar a una caída potencialmente catastrófica en la última vuelta.

Después de correr vigorosamente en la primera mitad de la carrera, Casse se quedó sorprendido de que War of Will aún tuviera energía al final de la misma.

Si Maximum Security no lo hubiera obstaculizado en la última vuelta, lo cual dio lugar a su descalificación, el jockey Jerry Bialey, quien es miembro del Salón de la Fama, considera que War of Will hubiera llegado en cuarto lugar o en un mejor lugar, aun después de tener problemas para posicionarse.

“Él estuvo luchando”, comentó Bailey, quien actualmente es analista para NBC Sports. “Intentó acelerar el trote pero no tuvo espacio para hacerlo y se quedó de esa manera durante una gran parte de la carrera. Hizo un buen esfuerzo”.

War of Will ha demostrado ser un atleta como ‘Superman’ y un fuerte competidor.