Wallace adquiere voz en Nascar

Charlotte, Carolina del Norte– Bubba Wallace tiene de su lado a Spike Lee y a Demi Lovato desde que se convirtió en el principal promotor de un cambio en la Nascar.

En cambio, no ha recibido normalmente mucho apoyo de las empresas del país.

Wallace es el único piloto negro que compite a tiempo completo en la máxima categoría de la Nascar y ha tenido que hacer malabares durante toda su carrera para obtener dinero de patrocinadores.

Ahora, ha asumido un papel protagónico como activista, tras instar con éxito a que la Nascar prohibiera mostrar la bandera confederada en sus carreras y al encabezar la conversación con sus colegas sobre la igualdad racial. Pero los amigos que ha hecho con dichos gestos son en su mayoría celebridades y público en general.

La escudería Richard Petty Motorsports no ha sabido de algún nuevo patrocinador potencial que busque apoyar a Wallace en la pista.

“No, nada”, dijo Wallace el viernes, durante una entrevista con The Associated Press. “Están sucediendo muchas cosas, y una parte de mí piensa: ‘¡Diablos!, siempre me dijeron que ganar haría que llegaran los patrocinadores’. Ganamos un par de veces y nunca llegaron”.

“No estoy haciendo esto por el patrocinio”, recalcó. “Lo estoy haciendo porque creo en esto. Si los patrocinadores llegan, estarán mostrando apoyo, que creen en el mensaje y que se alinean con los mismos valores principales que yo tengo. Eso es importante”.

El piloto de 26 años recibió numerosos elogios durante la carrera del miércoles por la noche, en la que llevaba pintado el lema “Black Lives Matter” en el emblemático bólido número 43 que hizo célebre su jefe Richard Petty, miembro del Salón de la Fama. Encima del capó, mostraba el diseño las manos de dos personas, una negra y una blanca, que se estrechan

La oportunidad de que la escudería apoyara a Wallace con la incorporación de la consigna y la imagen se abrió sólo porque ninguna empresa había comprado el espacio del capó para colocar ahí un anuncio.

Entre los auspiciadores del equipo figuran la Fuerza Aérea, Coca-Cola y McDonald's para 16 carreras de este año. Hay espacio disponible para 20 marcas más.

Las últimas dos semanas han sido como un remolino para Wallace. Pero después de todo, se sintió cómodo con el papel de pionero de una causa, que nunca había buscado.