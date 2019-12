Vuelven Mineros a ganar

Bryson Williams encabezó el ataque de UTEP con 19 puntos y los Mineros volvieron a la senda del triunfo al derrotar a unos duros Leones Dorados de Arkansas-Pine Bluff, 59-50, anoche en el Don Haskins Center.

En un juego donde las defensivas dominaron, principalmente en la segunda mitad, Williams fue el único jugador minero que logró doble dígito en puntos.

El segundo mejor anotador fue Souley Boum con nueve. Por los visitantes, los mejores canasteros fueron Marquell Carter con 21 puntos y Jordan McNair con ocho.

Los Mineros terminaron el juego con un porcentaje de efectividad en tiros al aro de 43.2 por ciento (19 de 44), con 23.5 por ciento en tiros desde la larga distancia (4-17) y 77.3 desde en tiros libres (17-22).

El equipo visitante logró un 42.9 por ciento en efectividad de tiros al aro (18-42), con mismo porcentaje en disparos desde la larga distancia (6-14) y un alto 80.0 por ciento en tiros libres (8-10).

Con este resultado, UTEP mejoró su marca a seis victorias y solamente una derrota, mientras que los felinos cayeron a 1-7, con todas sus derrotas fuera de casa.

Williams inauguró el marcador con una canasta de dos puntos, pero UAPB respondió con dos clavadas consecutivas de Artavious McDyess y Marquell Carter para tomar una ventaja tempranera de 4-2.

Tuvieron que transcurrir casi ocho minutos para que UTEP pudiera retomar la ventaja gracias a una canasta de tres puntos de Nigel Hawkins, que puso arriba a los paseños 16-14 con 8:02 por jugar en la primera mitad.

A partir de ahí el equipo fronterizo no volvió a perder la ventaja, sin embargo no fue tan sencillo mantenerla y aunque en la primera mitad llegaron a estar arriba por 13 puntos, 31-18, con 4:14 en el reloj, al descanso del medio tiempo ganaban apenas por uno de diferencia, 35-34.

En la segunda parte, ambas defensas no dejaron hacer mucho daño a la ofensiva. UTEP mantuvo siempre la ventaja en la pizarra, pero nunca por doble dígito, para finalmente ganar el juego por nueve de diferencia.

El equipo paseño volverá a la acción hasta el lunes 16 y martes 17 de diciembre cuando sea anfitrión del torneo anual Don Haskins Invitational.

El primer día enfrentarán a North Carolina A&T, mientras que en el otro partido jugarán UC Irvine y Kent State. El martes jugarán los perdedores entre sí, y lo mismo harán los ganadores por el título del evento.