Vuelven Indios a la cancha

Los Indios de la UACJ regresan este fin de semana a la actividad en la Liga Mexicana de Voleibol profesional luego de prácticamente tres semanas de descanso y lo harán como visitantes ante los Vaqueros de la URN, en Chihuahua.

El partido de esta noche está programado para iniciar a las 7:00 pm en el gimnasio Tec 2 de la capital del estado, mientras que mañana el juego comenzará a la 1:00 pm en el mismo inmueble.

Evelina Borroto, entrenadora de los Indios, dijo que aunque no conocen al equipo de los Vaqueros, ellos van preparados para ganar.

“No sabemos qué equipo tienen en la Liga, pero nosotros vamos preparados para ganar, siempre vamos pensando en ganar, nunca con el pensamiento de perder”, declaró Borroto.

La serie más reciente de la escuadra indígena se presentó el fin de semana del 9 y 10 de febrero, cuando visitaron al Virtus de Guanajuato y regresaron con división de triunfos, al perder el sábado 3-0 y ganar un día después 3-1.

Ese receso no ha afectado en nada la preparación de los Indios, consideró Borroto, como tampoco la participación de hace una semana en la Universiada Estatal, pues no es el mismo equipo el que juega la liga y el que jugó la universiada, “además tenemos refuerzos de la UACH y exIndios”.

En relación al nivel de la Liga, consideró que lo ha encontrado “muy alto, porque incluso hay equipos que han contratado extranjeros, como los Bravos que tienen un cubano, y hay equipos que ya llevan tiempo en la liga, mientras que nosotros somos totalmente nuevos”.