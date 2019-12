Vuelven a sus raíces

Frisco, Texas.- Dak Prescott lanzó un pase profundo e incompleto en una corta tercera oportunidad para anotar justo después que Ezekiel Elliott corrió para 7 yardas en la primera posesión de Dallas en contra de los Carneros de Los Angeles.

Para un equipo que está tratando de dar por terminada su segunda racha perdedora de tres partidos en la temporada en medio de cuestionamientos sobre si los Vaqueros habían perdido su identidad de correr primero, no fue la mejor manera de empezar.

Pero qué manera de terminar, ya que eso plantó pensamientos positivos en su mente de cara al partido en Filadelfia que podría colocar a Dallas en los playoffs por cuarta ocasión en seis temporadas.

Los Vaqueros realizaron acarreos para 263 yardas, lo cual fue un alto desempeño, en la victoria por marcador de 44-21 que tuvieron sobre los Carneros y lograron dos acarreos para 100 yardas en el mismo partido por segunda ocasión en esta temporada –y la primera para la franquicia.

Elliott, el dos veces campeón de acarreos, dio por terminada su peor racha de cinco partidos seguidos sin 100 yardas, con 117, aunque anotó dos veces.

El novato Tony Pollard, que jugó casi todo el cuarto período del partido, logró 131 yardas, y una anotación de 44 yardas, lo cual fue un alto desempeño en su carrera, colocando a Dallas en posición de calificar para los playoffs con una victoria sobre las Águilas.

La primera victoria de los Vaqueros, que tienen un récord de 7-7, en contra de un equipo ganador en esta temporada fue un total revés en el juego terrestre desde la derrota que tuvieron en el playoff Divisional por marcador de 30-22 ante los Carneros.

Los Angeles logró un margen de 223 yardas el pasado mes de enero, con 273-50.

La ventaja de Dallas fue de 241 yardas, por 263-22, en esta ocasión.

“Yo tenía muchas ambiciones cuando empezamos esta temporada para pensar que podríamos estar aquí y jugar contra los Carneros de la manera como nuestro juego terrestre lo hizo esta noche”, comentó Jerry Jones, el dueño del equipo.

“Nuestro juego terrestre fue algo extraordinario, de la manera en que fue complementado por Dak”.

Ésa fue la fórmula cuando Prescott y Elliott fueron la sensación como novatos hace tres años.

Aunque Prescott ganó el premio del Novato Ofensivo del Año 2016 de la NFL, la ofensiva estuvo en su mejor momento cuando jugó un rol secundario con Elliott.

En esta temporada, Dallas no ha jugado mucho de esa manera, en parte debido a que se ha quedado rezagado en varios partidos.



Lo que está funcionando

Además de allanar el camino para Elliott y Pollard, la línea ofensiva no permitió que Prescott fuera capturado en contra de Aaron Donald y compañía.

En los dos partidos anteriores, Prescott fue derribado en seis ocasiones mientras que los Carneros generaron 11 capturas.



En lo que necesitan ayuda

La habilidad para comunicarse de Prescott durante el volado. Seguramente tendrá más cuidado la próxima vez que los Vaqueros ganen el volado.

Admitió que se equivocó cuando trató de decir que los Vaqueros querían posponer la patada del saque.

El réferi Walt Anderson pensó que dijo que Dallas quería patear, lo cual dio como resultado que los Vaqueros patearon al inicio de las dos mitades del partido.

Pero Prescott dijo “posponemos” y la NFL intervino para asegurarse que Dallas recibiera el balón al inicio de la segunda mitad.



Aciertos

La importancia de Sean Lee aumentó en esta semana, y respondió con el primer partido de su carrera con una intercepción y una captura.

En alguna ocasión fue uno de los apoyadores más prolíficos de la NFL en las intercepciones, este veterano de 33 años logró su primera intercepción en dos años.



Desaciertos

A través de nueve partidos, el receptor Amari Cooper estuvo promediando casi seis atrapadas por partido para 94 yardas con siete anotaciones.

En los últimos cinco partidos, tiene un promedio de 3.6 atrapadas y 45 yardas por partido y una anotación.

Cooper logró una atrapada para 19 yardas en contra de los Carneros, tres partidos fueron removidos de su primera participación sin ninguna atrapada para Dallas desde su negociación que se hizo a la mitad de la temporada del año pasado.



Lesiones

El novato apoyador Luke Gifford se fracturó el brazo en contra de los Carneros, sin embargo, el entrenador Jason Garrett comentó que el club no había decidido qué hacer acerca de su lugar en la alineación.

El esquinero C.J. Goodwin fue sometido a cirugía debido a que se fracturó el pulgar, aunque podría jugar.

El apoyador Joe Thomnas se lesionó una rodilla, y su estatus está pendiente.



Número clave

Uno, es el número más alto de atrapadas que logró cualquier receptor de Dallas en contra de los Carneros.

Cooper, Tavon Austin, quien logró una anotación de 59 yardas, Michael Gallup y Randall Cobb lograron una cada uno.

Los otros 11 fueron de los alas cerrados Jason Witten con cuatro, Blake Jarwin con dos y los corredores de poder Elliott con tres, Pollard con dos. Witten logró una anotación de 19 yardas.



El siguiente paso

Una victoria sobre las Águilas significaría un segundo título consecutivo en el Este de la Conferencia Nacional y el cuarto en seis temporadas para Dallas.