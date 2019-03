Vuelve Urías a Chihuahuas

Por segundo año consecutivo el segunda base mexicano Luis Urías iniciará una temporada de beisbol profesional con los Chihuahuas de El Paso, según dio a conocer ayer el periódico The San Diego Union Tribune, un día después que el dominicano Fernando Tatis Jr. fue colocado en el roster inicial de los Padres de San Diego, sin pasar por el nivel de Triple-A.

Urías jugó prácticamente toda la temporada 2018 con los Chihuahuas en Triple-A, y fue elegido para representar al equipo paseño como parte de la selección de la Liga de la Costa del Pacífico en el Juego de Estrellas de este nivel de pelota, y también participó en el Juego de Futuras Estrellas como parte del combinado internacional.

Un artículo firmado por AJ Cassavell y publicado en el sitio oficial de los Padres de San Diego señala que perdida entre la emoción por la llegada de Tatis Jr. al equipo grande, hubo una noticia decepcionante sobre Urías, el prospecto número tres de la novena californiana.

“Después de debutar en agosto pasado, Urías no será parte del roster del día inaugural, y comenzará la temporada en Triple-A. Muchos creyeron que Urías, y no Tatis, sería el shortstop del equipo hoy, pero Urías tuvo problemas esta primavera”, señala Cassavell en su artículo.

Sin embargo, los planes a largo plazo del equipo no han cambiado.

Urías se mantiene como el posible segunda base del futuro, junto con Tatis Jr. en el centro del cuadro. Primero, tendrá que ganarse el camino de regreso a las Grandes Ligas, donde Ian Kinsler está bajo contrato por dos temporadas.

En última instancia, Urías podría servir mejor para abrir el año en Triple-A. Luchó después de su recuperación la temporada pasada, luego se enfrentó a una lesión en el tendón de la corva durante la mayor parte de la temporada baja, cuando de otro modo hubiera jugado en la pelota de invierno.