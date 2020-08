Vuelve Tydus Verhoeven luego de complicadas prácticas en cuarentena

Cortesía de UTEP Athletics

Tydus Verhoeven, del equipo varonil de basquetbol de UTEP, estuvo en su hogar de Manteca, California durante la contingencia sanitaria, donde tuvo que entrenar en los parques cercanos a su casa al no poder hacerlo en algún gimnasio, siempre apoyado por su madre, Jodi Verhoeven, quien jugó para la Universidad de Fresno State y fue seleccionada por Los Angeles Sparks de la WNBA.

Verhoeven adopta un enfoque único del juego. Es vigoroso, pero tiene una perspectiva cerebral del baloncesto. En camino a su temporada como redshirt junior, Verhoeven tuvo que echar mano de un miembro de su familia y de la naturaleza para mejorar su juego.

Con una pandemia que interrumpió la vida diaria, Verhoeven regresó a su ciudad natal de Manteca, California, y encontró la manera de prepararse para su segunda temporada con el uniforme de los Mineros de UTEP.

“En realidad, no pude entrar a un gimnasio, así que fue batallar con eso”, dijo Verhoeven. “Pero tenemos muchos parques a mi alrededor, así que pude usarlos. Fue bueno estar en casa porque pude hacer ejercicio con mamá, siendo ella misma una jugadora de basquetbol”.

Jodi Verhoeven, la madre de Tydus, se destacó en Fresno State, después de lo cual fue seleccionada por Los Angeles Sparks de la WNBA. Conoce el juego y ha sido mentora de su hijo para que se destaque en la duela.

“Fue genial seguir adelante, estar en la cancha con ella”, consideró Verhoeven. “Haciendo cosas en la cancha con ella en las que quizás no me había concentrado durante la temporada o cosas en las que quizás no me había enfocado y que ella notó. Me ha visto jugar toda mi vida y realmente me ayudó con mi juego. Estar en casa también fue genial. Fue el tiempo más largo que he estado en casa desde que me fui a la universidad. Eso fue positivo”.

Verhoeven es conocido por su tenaz defensa y la capacidad de bloquear tiros. Se transfirió a UTEP desde Duquesne antes de la temporada 2018-19 después de que estableció el récord de tiros bloqueados de primer año de la escuela (71) durante la campaña 2017-18.

Sin embargo, Verhoeven quería mejorar otras facetas de su juego.

“Principalmente sólo agresividad y habilidades ofensivas. Mejorando las habilidades únicas que tengo y encontrando una manera de demostrar eso en nuestra ofensiva. Mi mamá y yo vimos mis juegos anteriores y luego salíamos a la cancha y trabajábamos en ciertas cosas que se aplicaban a eso”.

Jodi brindó otra perspectiva sobre el juego de su hijo.

“Es bueno tener un ojo diferente al de mis entrenadores aquí. Ella ve cosas diferentes, por supuesto”, dijo el jugador del equipo picapiedra.

Verhoeven mencionó que tiene acceso a pesas en casa durante la cuarentena y pudo poner algo de trabajo físico en su rutina. Formuló entrenamientos innovadores con el equipo que tenía, pero él y su madre también utilizaron la naturaleza para su salud mental.

“Mi madre dijo que no quería que me sentara en el sofá durante la cuarentena, así que hicimos muchas caminatas, lo que en realidad fue muy divertido”, dijo Verhoeven. “El senderismo realmente me ayudó con mi presencia física y mental. Hicimos muchas caminatas cuesta arriba, en caminos de tierra y muchas caminatas en el Área de la Bahía. Caminar funciona en tus piernas, pero también fue bueno salir con mi mamá. Hacíamos caminatas de siete a ocho millas como actividad de entrenamiento. Estar en la naturaleza fue simplemente un buen momento para crear lazos afectivos”.

Verhoeven es parte de un núcleo sólido de Mineros que regresan. Se une al máximo encestador del equipo desde hace un año Bryson Williams, el tirador de puntería fina Souley Boum, el reboteador Efe Odigie y el jugador polifacético Eric Vila.

“Tenemos mucha familiaridad entre nosotros”, dijo Verhoeven. “Prácticamente hemos estado juntos rumbo a nuestro tercer año en el equipo. Así que esa es una buena base para tener esa familiaridad con la gente que conoces en el equipo. Realmente podemos establecer la cultura para los nuevos muchachos”.