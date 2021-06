Vuelve Sebastián Velásquez a El Paso Locomotive

Cortesía

El mediocampista colombiano Sebastián Velásquez está de regreso con los ‘Locos’ de El Paso, luego de haber pasado el último año y medio en Florida y en el futbol de Israel, según anunció ayer el club fronterizo.

El jugador de 30 años de edad llegó a Locomotive a mitad de temporada en el 2019, pero al terminar la campaña decidió emprender el viaje a Florida para jugar con el Miami FC.

“Yo me enamoré de El Paso en el poquito tiempo que estuve. Tuve la oportunidad de compartir con mis compañeros todos los días y un vestuario muy amable; en el ambiente latino hay mucha risa, se puede disfrutar mucho del futbol y bueno, en la parte de la comunidad tuve la oportunidad de acercarme mucho por todo lo que había pasado y El Paso fue muy bueno conmigo, siempre ha sido muy bueno conmigo”, comentó ayer el mediocampista sudamericano durante una rueda de prensa.

“Cuando yo me había ido de El Paso para otro equipo todavía la hinchada me escribía, me decía que volviera, entonces cuando encontré la oportunidad de por fin regresar tomé esa oportunidad y ya gracias a Dios estoy de regreso en El Paso y listo para hacer cosas muy buenas con este equipo y ayudarle a ganar un campeonato”, agregó Velásquez.

Después de jugar en Miami en 10 partidos con cuatro goles anotados, Velásquez se enroló en el futbol de la Liga Premier de Israel, donde tuvo 12 apariciones con dos goles para el Bnei Sakhnin.

En 2012, Sebastián Velásquez fue seleccionado por el Real Salt Lake de la MLS en el puesto 36 en general durante el SuperDraft de la MLS. Jugó 38 partidos a lo largo de dos temporadas con RSL, lo que ayudó a llevar al equipo a una final de la Copa MLS 2013, cayendo en penales ante Sporting Kansas City.

“Estamos muy contentos de darle la bienvenida a Sebastián nuevamente a nuestro grupo”, dijo el entrenador de los Locos, Mark Lowry. “No hay duda de que Sebastián tiene una gran calidad, lo hemos visto antes y esperamos volver a verlo. El grupo actual que tenemos en 2021 es un equipo diferente al que teníamos en 2019”.