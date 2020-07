Vuelve la Liga MX: ¿Se cumplen los protocolos sanitarios?

Tomada de Twitter

Associated Press

Ciudad de México– Si la pretemporada fue una muestra de lo que se viene en el futbol mexicano, la realidad es que falta mucho por trabajar.

La Liga MX volverá a escenificar partidos oficiales a partir del jueves, luego de más de cuatro meses de paralización por la pandemia de coronavirus.

Lo hará sin público en las tribunas y bajo un nuevo protocolo sanitario para tratar de minimizar los contagios. Pero las medidas fueron infringidas en repetidas ocasiones durante los encuentros de práctica disputados en las últimas dos semanas.

La Liga MX y las autoridades sanitarias del país trabajaron en la creación de un protocolo para el regreso que incluye 53 puntos que deben ser acatados por todos los que participen en los partidos: jugadores, entrenadores, árbitros, empleados y hasta miembros de los medios de comunicación. El protocolo no se ha cumplido fielmente.

En la primera semana de la pretemporada, el técnico del América Miguel Herrera dirigió sin usar cubrebocas y sobre el final de un partido ante Pumas se encaró a menos de un metro de distancia de un asistente del entrenador español Míchel González.

Según el protocolo, el punto 45 consigna que los entrenadores deben usar el cubrebocas todo el tiempo en el banquillo.

Pero el ‘Piojo’ Herrera no fue el único en violar ese punto del protocolo. Luego de lo de Herrera, en un encuentro entre Tigres y Cruz Azul, el entrenador brasileño de los felinos, el brasileño Ricardo Ferretti, no sólo no usó el barbijo durante todo el encuentro, sino que además estuvo fumando y escupió sobre el campo, algo prohibido en el punto 46 del protocolo.

Al final de ese partido, el volante argentino de Tigres Guido Pizarro también se encaró sin mascarilla con el entrenador de la Máquina, el uruguayo Robert Dante Siboldi, y con otros jugadores celestes, lo mismo que Ferretti.

El mismo Siboldi fue captado por la televisión removiéndose constantemente su tapabocas en los encuentros de pretemporada.

También, en la final del torneo, el presidente deportivo de Chivas bajó del palco a la cancha para reclamar sin barbijo a los árbitros por un penal marcado en los minutos finales.

Pero esas transgresiones al protocolo no son todas. Entre otros puntos que no se han respetado están los festejos de los goles en los que están prohibidos los abrazos. Tampoco se ha respetado evitar saludar de mano a los rivales, algo que ocurre repetidamente al principio y finalización de los encuentros.