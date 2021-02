¿Vuelve la afición?

Agencias

Ante el cambio a color amarillo en el semáforo epidemiológico en la entidad, han surgido fuertes rumores en medios de comunicación nacionales en el sentido de que los Bravos del FC Juárez gestionan ante el Gobierno del Estado la autorización para poder jugar con público en las gradas sus partidos como local. Este viernes el equipo juarense recibe a los Cañoneros de Mazatlán en la jornada 7 del Clausura 2021 de la Liga MX.

Sin embargo, el departamento de prensa de los Bravos señaló ayer que hasta el momento no hay novedades al respecto, mientras que de parte de las autoridades del Gobierno estatal tampoco ha habido algún pronunciamiento.

De acuerdo con la columna SanCadilla, del periódico Reforma, mientras la mayoría de los equipos ve imposible el regreso de los aficionados a sus estadios, en los Bravos ven la posibilidad de tener gente en las gradas durante los siete partidos que les resta jugar como locales.

Por ahora, solamente el equipo de Mazatlán tiene autorización de la Federación Mexicana de Futbol y de la autoridades sanitarias locales para tener hasta un 30 por ciento de capacidad en su estadio, el Kraken, debido que en Sinaloa están en semáforo amarillo y eso hace viable el ingreso de un número limitado de personas.

Al equipo juarense, según los reportes periodísticos, ya le urge contar con el ingreso que genera el público en los estadios, pues “le ha pegado demasiado duro en cuanto a las ganancias y lo que genera alrededor de un estadio abierto”.

Además, indican que desde la llegada del FC Juárez a la Liga MX para el torneo Apertura 2019, el equipo genera tres mil empleos directos e indirectos, muchos de los cuales se han perdido durante la contingencia sanitaria.

El sitio de ESPN señala los casos de contagios en Chihuahua han ido a la baja poco a poco y que los Bravos “podrían buscar el apoyo de los encargados del estado para intentar abrir el estadio a los aficionados”.

Los Bravos tienen programados ocho partidos en casa en el presente torneo y han jugado solamente uno, contra Tijuana, por lo que les queda por jugar prácticamente todo el calendario como locales. De ahí que también busquen la autorización para el ingreso de aficionados.

Después del partido de este viernes contra Mazatlán, el 3 de marzo reciben a Monterrey y el 12 a los Pumas. En abril jugarán cuatro partidos, el día 2 ante Cruz Azul, el 9 contra San Luis, el 14 frente a Tigres (pendiente de la fecha cinco) y el 30 ante Toluca.

Reglas

Mazatlán es el único equipo hasta el momento que puede recibir aficionados, quienes tienen que ser ciertas reglas para poder ingresar al estadio. Sin que sean datos oficiales, eso puede dar una idea de las directrices que se aplicarían con los Bravos en caso de que reciban el visto bueno para jugar ante un número limitado de fanáticos.

Las reglas son básicamente las mismas que se aplican en las instalaciones de otros negocios, incluso coinciden casi en todo con los requisitos que hay para entrar a los partidos de basquetbol de UTEP, y que se pidieron también en los pocos juegos que el equipo de futbol americano de los Mineros pudo jugar en el estadio Sun Bowl.

Uso de cubrebocas en todo momento, mantener una distancia de metro y medio, respetar asientos bloqueados, evitar aglomeraciones, no ingresar con mochilas o bolsas grandes de mujer, no fumar y no asistir al estadio en caso de presentar síntomas de infección respiratoria, entre otras.

Próximo juego

FC Juárez vs Mazatlán

Clausura 2021 J-7

Viernes 19 de febrero

8:30 pm, estadio O. Benito Juárez

TV: TV Azteca, TUDN

Siguientes juegos en casa

Fecha Rival

Marzo 3 Monterrey

Marzo 12 Pumas

Abril 2 Cruz Azul

Abril 9 San Luis

Abril 14 Tigres*

Abril 30 Toluca

(*) Pendiente de la jornada 5

Reglas en el estadio de Mazatlán (Kraken)

-Respetar asientos bloqueados

-No saludos de beso ni de mano

-Sana distancia mínima 1.5 m

-Evitar congregaciones

-Lavado de manos constante con agua y jabón

-Uso de gel desinfectante

-No tocarse la cara

-Estornudo cubriendo nariz y boca con el ángulo interno del codo o pañuelo

-Uso obligatorio de cubrebocas

-Evitar compartir objetos

-No mochilas

-No bolsas grandes de mujer

-No fumar

-En caso de presentar algún signo o síntoma de infección respiratoria el aficionado no debe asistir al estadio

Algunas reglas en el Don Haskins Center de UTEP

-Los aficionados deben usar cubrebocas mientras estén en la arena. A las personas que se nieguen a usarlo mientras están dentro de las instalaciones se les pedirá que salgan

-Si un aficionado no puede usar cubrebocas debido a una discapacidad, debe usar un protector facial

-Se les pide a los aficionados que intenten mantenerse socialmente distanciados en todo momento mientras atraviesan la arena

-Todos los aficionados tendrán asientos asignados. No habrá asientos de admisión general

-Los baños tendrán límites de capacidad y serán monitoreados por el personal del estadio. Los aficionados deben planificar en consecuencia si necesitan utilizar estas instalaciones

-Los interiores de los baños se ajustarán para proporcionar el mayor distanciamiento social posible (por ejemplo, ciertos lavabos e inodoros no estarán en funcionamiento).

-Todos los trabajadores de las concesiones recibirán capacitación en seguridad, especialmente educación enfocada en los nuevos parámetros de Covid-19.

-El número de puestos de concesiones y puntos de venta se reducirá en comparación con años anteriores para ayudar a acomodar el distanciamiento social en la explanada.

-El menú de concesiones se modificará para ofrecer más productos preparados y sellados.

-Se instalarán divisores de plexiglás transparente en cada puesto de concesión.