Vuelve Ichiro al campo de Marineros con 45 años

Peoria, Arizona.- Ichiro Suzuki realizó sin problemas una serie de estiramientos en el piso del camerino de los Marineros de Seattle incluso antes de salir al campo. Una vez fuera, hizo sus ejercicios de fildeo, bateo y corrido de bases.

A sus 45 años de edad y nuevamente en el entrenamiento primaveral, Suzuki trabaja por la oportunidad de jugar en el equipo con el que debutó en Grandes Ligas cuando realice una gira por su país natal para inaugurar la temporada regular.

“Poder ponerme el uniforme de los Marineros de Seattle como jugador, estar aquí desde el primer día, es simplemente increíble, es grandioso”, dijo Suzuki a través de un traductor. “Estoy muy satisfecho con lo realizado hoy y como salió, y voy a tomar las cosas día a día”.

El ex Jugador Más Valioso y 10 veces invitado al Juego de Estrellas está en el campo de entrenamiento con un contrato de Ligas Menores después de desempeñarse como asistente especial durante la mayor parte del año pasado, cuando aún se entrenaba con el equipo. De mantenerse saludable, Ichiro será parte del roster ampliado de 28 peloteros de los Marineros que viajará el próximo mes a Tokio para inaugurar la temporada con una serie de dos partidos ante Oakland.

“En realidad mi cuerpo no ha cambiado”, comentó.

Suzuki, quien dijo que sólo descansó dos o tres días durante la temporada baja, llegó al campo de entrenamiento con sólo 7% de grasa corporal.

“Luce increíble, como si se hubiera preparado durante cada minuto de cada día para llegar a este momento, y probablemente así fue”, dijo el gerente general Jerry Dipoto. “Se ha enfocado en sus objetivos y en este momento su meta es cerciorarse de estar en ese avión cuando salgamos rumbo a Tokio”.

Grandes grupos de aficionados y miembros de la prensa japonesa siguieron cada paso de Ichiro durante su primera práctica.

Cuando se le preguntó qué tanto ansiaba participar en la serie en Japón, Suzuki insistió en que aún no piensa en ello. El pelotero de los 4 mil 367 hits –3 mil 89 en sus 18 temporadas en Grandes Ligas y mil 278 en sus nueve temporadas previas en Japón– sólo se concentra en su rutina diaria.

“Creo que un pelotero de 45 años de edad no debería estar pensando en el futuro. Se trata de hoy”, dijo Suzuki, quien de aparecer en el roster de Grandes Ligas sería el jugador en activo con mayor número de imparables –siete más que Albert Pujols– luego de que el dominicano Adrián Beltré se retiró a finales de la campaña anterior con 3 mil 166 indiscutibles.

Después de la serie en Japón, se desconoce si Suzuki encajaría en un equipo en plena reconstrucción y con la mira puesta en sus peloteros más jóvenes que cuenta con 34 nuevos rostros al inicio del entrenamiento primaveral. Además de que habrá tres lugares menos en el roster después de concluir con la serie inaugural de dos enfrentamientos ante los Atléticos.

Sin importar lo que suceda, Suzuki dijo que el uniforme de los Marineros será el último que vestirá en las Grandes Ligas.