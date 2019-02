Vuelve González a casa

Movido por el deseo de regresarle a Ciudad Juárez lo que le ha dado a lo largo su carrera, Ángel ‘Pompis’ González vuelve a la frontera para dirigir al equipo Nativos de la Liga de Basquetbol Estatal Juvenil Sub-18.

“Hablé con Ángel Máynez (presidente del club) y en una ocasión le comenté que a mí me gustaría colaborar con mi experiencia, con todo lo que he vivido, y lo que ya hicimos en un proyecto similar; quiero trabajar con ellos y aquí estoy listo. Qué bueno que se va a dar con tiempo, ya que con los jóvenes es con tiempo y continuidad para poner bases firmes y llegar a la temporada más consolidados”, comentó González Chávez.

El conocido entrenador regresa a Ciudad Juárez después que dirigió unas jornadas a Manzaneros de Cuauhtémoc en la Liga Estatal 2019 y de su paso por Indios de Ciudad Juárez en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional, en la Temporada 2015-2016.

En su historial como estratega tiene 12 finales disputadas y siete campeonatos conquistados.

“Yo soy un entrenador con las raíces aquí en Juárez y les aseguró que los juveniles son clave para el desarrollo del basquetbol; aquí siempre ha habido talento, sólo hay que juntarlo y espero que en esta ocasión lo pueda hacer para avanzar en este proyecto”, dijo el experimentado estratega.

En marzo próximo el equipo de Nativos iniciará con una serie de visorías en busca de nuevo talento, además de reafirmar el que ya se tiene y que estuvo la campaña pasada con el grupo en la Liga Estatal juvenil, en la que el conjunto juarense finalizó en la tercera posición.

“Vamos a comenzar el día cuatro de marzo, con dos semanas de tryouts; el coach tiene que ver a los jóvenes que se quedan de la temporada pasada, la semana entrante tendremos una práctica con esos jugadores para que él los vaya conociendo”, señaló el presidente del club.

El ‘Pompis’ comenzó su carrera como entrenador profesional hace 30 años y tiene credenciales y logros muy importantes.

Arrancó esta faceta en Ciudad Juárez con el equipo Indios, con quien fue campeón del Circuito de Baloncesto Profesional.

“Yo todavía tengo las ganas de ser entrenador y es lo que quiero para el final de mi carrera; tengo 30 años como entrenador profesional y quiero regresarle algo a Juárez de lo que me dio cuando yo comencé”, aseguró el coach originario de Parral.