Vuelve el paseño Carlos Arreola al emparrillado

Una lesión de rodilla mantuvo a Carlos Arreola fuera del emparrillado más de un año, pero el pateador de futbol americano, egresado de la Clint High School, no se dio por vencido y con mucha fuerza de voluntad regresó a entrenar y jugar.

Estudiante de Medicina Deportiva en el Community College de El Paso, Arreola asistió el pasado fin de semana a dos campamentos para mostrar sus habilidades a la hora de patear el ovoide, denominados ‘Kohl’s kicking, punting, snapping’, el primero en Abilene y el segundo en Denton, ambas localidades de Texas, de donde regresó con buenos resultados y una sonrisa en el rostro, pues la Universidad Cristiana de Abilene mostró un gran interés en contar con sus servicios.

PUBLICIDAD

“Estuvo el coach de equipos especiales, estuvo su asistente, el otro no estaba presente, pero sí me dijo, tenemos otros tres pateadores que acabamos de firmar y nos gustaría tener hasta cinco, y me dijo que una vez que regrese ‘yo sí le voy a decir, voy a luchar por ti porque sí me gustó cómo pateas, me gustó que eres aguerrido’”, comentó Arreola.

Carlos fue siempre jugador de futbol soccer, hasta que entró a la preparatoria y el entrenador de futbol americano, amigo de su papá, le dijo que necesitaba un pateador.

“Así fue como empecé y hasta eso fue de a ver qué pasa, y pues sí tuve mis números buenos y de ahí empecé a meterme más, me empezó a gustar y ahorita estamos donde estamos”.

Además de pateador, Arreola también jugó en las posiciones de corredor, ala cerrada y safety, fue precisamente cuando jugaba en esa última posición que sufrió la ruptura de ligamento y menisco de rodilla.

“Estaba jugando de safety y al ir a taclear al otro se me quedó el taco atorado en el pasto y en lo que yo pegué él también me pegó y la rodilla se me fue para adentro y me tronó. Esto fue el 12 de noviembre del 2021 y mi operación fue el 6 de enero. De hecho fue en playoffs, en la primera ronda, ese juego lo teníamos ganado y me metieron como cosa perdida y pues lastimosamente pasó eso en mi ligamento, pero gracias a Dios aquí seguimos”, compartió Arreola.

El 6 de enero del 2022 fue intervenido quirúrgicamente, ocho meses después Arreola fue autorizado para empezar a trotar y un año y dos meses más tarde lo dejaron patear nuevamente un balón de futbol americano.

Arreola recuerda que hace unos tres años en un campamento de pateadores tuvo la oportunidad de conocer a uno de los pateadores profesionales que admira, Cade York, de los Browns de Cleveland.

“Tengo una foto con él, platiqué con él y sí me dijo: ‘no te rindas, síguele’ y todo eso”, palabras que Arreola recordó durante la recuperación de su lesión y que lo impulsaron a salir adelante.

“Platicar con mucha gente, así como York, fue una de mis inspiraciones para seguir trabajando, al igual que mi profe Jesús Aragón, que me ha ayudado mucho a recuperarme, desde abajo, desde cero, subir a donde estoy ahorita otra vez”.

El pasado fin de semana en el campamento de Abilene, Arreola realizó una patada de kick off de 78 yardas y cuatro segundos en el aire, además de un gol de campo de 55 yardas, mientras que en Denton conectó uno de 50 yardas.