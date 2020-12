Vuelve Cristante a su amado Toluca

Tomada de Twitter

Ciudad de México— Hernán Cristante fue presentado hoy como nuevo técnico del Toluca y aseguró que va por una segunda vez como timonel mejor que la primera, en la que fue subcampeón en el Apertura 2018.

El argentino reconoció que el cariño profundo por el club le hizo volver.

"Uno no sabe cuándo es la mejor oportunidad o el mejor momento. Gracias por la confianza. Es emocionante volver a casa. Tengo apegos que me han ayudado a tomar la decisión y uno no puede decirle que no a algo que ama", explicó Cristante este día en conferencia.

"La gente que no cree en una segunda oportunidad es la que no se esfuerza por hacerla mejor que en la primera".

Cristante aceptó que quiere unos Diablos Rojos bravos pero sin caer en indisciplina.

"Me gustaría que fuera el club de la pelea 2.0 de caballeros, no de patanes", apunto.