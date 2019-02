Vuelve Castillo a casa de Pumas con otros colores

Ciudad de México.- Nicolás Castillo volverá a la Ciudad Universitaria, pero quizá no como muchos esperaban.

El artillero chileno, que en sólo tres temporadas se convirtió en un referente de Pumas, volverá al Estadio Olímpico de la capital este domingo. Lo hará con los colores del acérrimo rival América por la séptima fecha del torneo Clausura mexicano.

Castillo marcó 25 goles en tres temporadas con Pumas, incluyendo 12 en el Clausura del año pasado, antes de aceptar una oferta del Benfica. Pero recibió pocos minutos con el club portugués, lo que le convenció a aceptar el ofrecimiento de los actuales campeones para volver al futbol mexicano, donde reapareció saliendo de la banca el pasado fin de semana.

“En Pumas la gente me quería mucho y yo los quiero mucho. También sé lo que significa la rivalidad y lo pensé en venir, pero luego tuve que tomar una decisión y pensé que lo mejor para mí era estar en América”, dijo Castillo en una entrevista para la cadena TDN. “En Europa no estuve a la altura y tuve que buscar una salida. Ahora estoy comprometido con el equipo, a buscar la victoria y a dejar todo en el campo”.

El último partido completo de Castillo en México fue el 5 de mayo del año pasado, cuando Pumas perdió 2-1 ante América por los cuartos de final de una serie que favoreció a los azulcremas por marcador global de 6-2.

Ya sin Castillo, los dos equipos se volvieron a topar en la más reciente Liguilla y América prevaleció por global de 7-2 para extender su dominio sobre los universitarios, que llevan 11 partidos sin poder vencer a las Águilas.

El domingo podría ser una buena oportunidad para que Pumas acabe con esa estadística. El equipo ha dado señales de mejoría en los tres partidos disputados con su nuevo entrenador, el argentino Bruno Marioni. El América, en cambio, llega al encuentro tras caer goleado 3-0 ante León en casa.



CLÁSICO TAPATÍO

Tras pisar fuerte al inicio del torneo, Chivas se ha atascado y ahora tratará de romper una cadena de tres partidos sin triunfos cuando mañana enfrente a Atlas en el clásico de Guadalajara.



CRUZ AZUL-SANTOS

Otro equipo que no ha iniciado bien es Cruz Azul, el subcampeón del pasado Apertura. Los dirigidos por Pedro Caixinha no han ganado en sus últimos dos enfrentamientos y mañana reciben a Santos.

En otros encuentros: Morelia-Monterrey, Puebla-Pachuca, Tijuana-Veracruz, Tigres-Necaxa, León-Toluca, Lobos-Querétaro.