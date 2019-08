Vuelve a su tierra

El matador de toros juarense Gustavo García ‘Solo’ quiere ser profeta en su tierra cuando se presente por primera vez en esta ciudad en la corrida del próximo 24 de agosto, que tendrá como escenario la plaza de toros Alberto Balderas.

Con una carrera hecha fuera de Ciudad Juárez, de donde es originario, el torero fronterizo hará su presentación como matador.

“Desde que era muy niño me interesé por este deporte; afortunadamente crecí con un padre que era aficionado a la fiesta brava y fue lo más bonito que me heredó. Crecí con amigos toreros, subalternos, y gracias a Dios, a mi temperamento, quise probar este oficio”, comentó García Navarrete.

El matador de 35 años de edad alternará, en ‘duelo de banderilleros’, con Uriel Moreno “El Zapata” y Antonio García “El Chihuahua”. Lidiarán un encierro de la ganadería de San Judas Tadeo.

“A los 11 años me salté de espontáneo, ya a esa edad tenía muchas ganas de querer ser torero; no fue una ilusión de niño, ya después confirme que lo que quería en mi vida era ser torero y afortunadamente la vida, mi decisión, mis ganas me han llevado a que ahora pueda cumplir un sueño tan hermoso como es presentarme como matador de toros después de tantos años de lucha”, aseguró el ‘Solo’.

Fue a los 15 años cuando determinó iniciar su carrera como novillero, después de más de setenta novilladas tomó la alternativa, lo hizo el pasado 19 de mayo del 2018 en Tlaxcala. Su padrino fue Arturo Martínez ‘El Cejas’ y el testigo Angelino de Arriaga.

“Para mí la tarde del próximo 24 de agosto será la más importante de mi vida porque estoy en mi tierra y creo que será una tarde inolvidable porque he entregado mi vida y he dado espectáculo en otras plazas, desde luego que Juárez no puede ser la excepción”, señaló.

Gustavo García es parte del primer festejo de los tres que presenta la empresa Espectáculos Taurinos de México, programados para la temporada 2019.

Para el 7 de septiembre se presentarán Octavio García ‘El Payo’, Sergio Flores y Leo Valadez, con un encierro de la Ganadería de Begoña.

La tercera corrida programada, quinta de la temporada 2019, se llevará a cabo el viernes 18 de octubre con la presencia de Ernesto Javier ‘Calita’, Gerardo Adame y Diego Silveti.