Vuelve a ser titular

Jacksonville, Florida.- Tom Coughlin habló emotivamente sobre Nick Foles por varios minutos antes de hacer una petición al nuevo mariscal de los Jaguares de Jacksonville.

“Espero que todos los partidos de 2019 sean como el de Oakland de 2013”, comentó Coughlin, el ejecutivo de mayor rango en la franquicia.

Ese fue el partido en el cual Foles lanzó para 406 yardas, con siete pases de touchdown, sin intercepciones y un rating de mariscal perfecto (158.3).

Foles meneó la cabeza, sonrió y volteó a ver al coach Doug Marrone.

No hay presión, Nick.

Los Jaguares presentaron formalmente a Foles ayer, horas después que haber firmado un contrato por cuatro años y 88 millones de dólares que incluye 50.125 millones garantizados.

Foles se dijo agradecido por ser al fin titular y por tener su nueva casa. Ofreció a Jacksonville la idea de contar con un mariscal franquicia por primera vez desde que Mark Brunell guio al equipo a dos partidos de campeonato de la Conferencia Americana (1997, 2000).

“Este es un día en verdad bueno”, afirmó Coughlin. “Esta contratación da un indicio de cambio y un nuevo comienzo para los Jaguares de Jacksonville”.

De paso da una señal del final de la era de Blake Bortles.

Coughlin y el gerente general Dave Caldwell han dicho que no se arrepienten de haber dado a Bortles un contrato de tres años por 58 millones de dólares hace apenas 13 meses. El trato incluyó 26.5 millones garantizados y costará a los Jaguares 16.5 millones en dinero perdido en 2019.

Jacksonville terminó su relación con Bortles el miércoles, tomando caminos distintos luego de cinco temporadas de altibajos.

“Fue la decisión correcta”, destacó Coughlin.



Golden Tate a Gigantes

East Rutherford.- Golden Tate tendrá la complicada misión de reemplazar a Odell Beckham Jr., al lograr acuerdo por cuatro temporadas y 37.5 millones de dólares con Gigantes de Nueva York, (23 millones garantizados).

El veterano receptor de 30 años rápido encontró trabajo tras ser dejado en libertad por las Águilas de Filadelfia.



Cortan Raiders a Nelson

Oakland.- La era del receptor abierto Jordy Nelson con los Raiders de Oakland duró solo una temporada.

Los Raiders liberaron a Nelson, informó Tom Pelissero, de NFL Network, a través de una fuente informada de la situación. El equipo más tarde anunció la noticia de forma oficial.



Adquieren Pats a Bennett

Foxborough.- Los Patriotas de Nueva Inglaterra, como es su costumbre, han estado bastante callados en la agencia libre; sin embargo, ya reforzaron su defensa con un veterano de mil batallas.

En un canje con las Águilas de Filadelfia, los actuales monarcas de la NFL se hicieron de los servicios del DL Michael Bennett. Los términos del intercambio aún no han sido revelados.