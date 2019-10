¡Vuelve a casa!

‘El hijo pródigo’ regresó a casa y lo ha hecho para defender los colores de la selección de su país.

Carlos Vargas, jugador de las Águilas del América, cumple con su segundo llamado a la escuadra tricolor Sub-22 que comanda Jaime Lozano que ayer arribó a esta ciudad y que mañana sábado enfrentará a Argentina, en el estadio Olímpico Benito Juárez.

“Feliz de estar en casa. Es muy lindo que la familia pueda vivir estos momentos conmigo y como siempre hay momentos difíciles, pero ahora estamos felices de reencontrarnos en casa y que puedan estar presentes en el partido me brinda una gran motivación”, expresó el seleccionado mexicano en el hotel de concentración del cuadro tricolor.

Este se da con miras a los preolímpicos de sus respectivas confederaciones, buscando el boleto a 'Tokio 2020'.

“Para mí siempre representa una alegría mucho más grande el poder estar de regreso en mi tierra, con mi familia y que mejor que hacerlo con la selección. Ya regresé con América y ahora con la selección, estoy muy motivado”, comentó el futbolista de 20 años.

La escuadra azteca se medirá con el combinado argentino, el próximo sábado en esta ciudad y repetirán el martes en el Estadio Hidalgo de la ciudad de Pachuca, como preparación al preolímpico en Guadalajara, el próximo año.

“El América es una gran institución, el poder mostrarme con este club, que es uno de los más grandes de México, sin duda me da la gran oportunidad de que me vean porque los ojos de todos están puestos ahí”, aseguró el jugador juarense.

Vargas resaltó la motivación que implica formar parte de la convocatoria de la Selección Mexicana en cualquier categoría y también la posibilidad de enfrentar a Argentina en los partidos de preparación que cumplirán en esta fecha FIFA de octubre.

“Con el simple hecho de saber que los partidos son en contra de Argentina, un rival duro, que viste mucho, sabemos que habrá calidad, pero así como los vemos nosotros a ellos, también de parte de ellos hay ese respeto a nuestro futbol”, señaló el integrante del club de Coapa. Aseveró que las confrontaciones ante rivales de jerarquía, como Argentina, ayudarán sin duda al crecimiento del equipo mexicano, ya que es una selección que se exige y exige.

“No son rivales sencillos y tenemos que aprender mucho de estos partidos, aprovecharlos al máximo, porque en el preolímpico nos enfrentaremos a algo similar y no se diga en los olímpicos, que es la meta que queremos alcanzar”, puntualizó.