Vuelta a la página

Frisco, Texas.- La semana corta anual del Día de Acción de Gracias le dan los Vaqueros de Dallas más que una manera de evitar ponerse nerviosos por otra derrota que ilustró que no parecen ser capaces de lograr una larga participación en los playoffs que tanto desea Jerry Jones, el dueño del equipo.

El rápido giro que darán las cosas para enfrentar a Buffalo este jueves, les da al staff de entrenadores un respiro porque tener un cambio teniendo tan poco tiempo para prepararse no parece tener mucho sentido –aun después de que Jones explotó contra el staff de entrenadores después de la derrota por marcador de 13-9 que tuvieron ante Nueva Inglaterra, durante una día lluvioso.

Los Vaqueros, que tienen un récord de 6-5, siguen liderando el Este de la Conferencia Nacional, teniendo un claro camino hacia su cuarta aparición en la postemporada desde el 2014, bajo la dirección del entrenador Jason Garrett. Aunque llegar simplemente a los playoffs probablemente no sea suficiente para que obtenga otro contrato después de la temporada final del que está vigente.

Dallas enfrentará más problemas debido a que aún tiene que derrotar a un equipo ganador y ha tenido derrotas ante cuatro líderes de la División, que incluyen a Green Bay y Minnesota, que se encuentran en la cima del Norte de la Conferencia Nacional.

En otras palabras, Dallas puede manejar a equipos que no estarán en los playoffs.

Sin embargo, los Vaqueros no pueden contra equipos que se interponen entre ellos y su primera participación en el partido de campeonato de la Conferencia Nacional desde el último de sus cinco títulos de Super Bowl que consiguieron al terminar la temporada de 1995.

“Afortunadamente, de alguna manera, seguimos controlando nuestro destino”, comentó el mariscal Dak Prescott.

“Sólo tenemos que encontrar la manera de derrotar a algunos buenos equipos para colocarnos en una posición de llegar a ese torneo y poder derrotarlos”.

Ante la sugerencia de que no siente vergüenza de haber sido superado por Bill Belichick, el ganador de seis títulos, Jones señaló la pésima actuación de los equipos especiales en su desempeño como entrenador.

No mencionó por su nombre al coordinador de los equipos especiales, Keith O’Quinn, un veterano miembro del staff de Dallas quien fue promovido a ese puesto el año pasado.

La única anotación del partido ocurrió con una jugada de 12 yardas después que fue bloqueada una patada de despeje, en repetidas ocasiones, los Vaqueros tuvieron que pagar el costo de sus posición en el campo con malas decisiones o sanciones al patear el balón.

Jones no cuestionó la más notable decisión sobre patear el balón, Garrett se las arregló para lograr el tercer gol de campo de Dallas cuando estaban en desventaja por siete al restar seis minutos en el partido.

Troy Aikman, el mariscal que es miembro del Salón de la Fama y tres veces ganador del Super Bowl para los Vaqueros, no dudó en cuestionar esa jugada como analista de la televisora Fox.

No ha sido la primera vez que en el cuarto período Aikman señala problemas que tiene Dallas con los entrenadores.

“Es frustrante recordar que han sido las cosas básicas del futbol y de los entrenadores por las que nos han derrotado”, comentó Jones.

“No hay duda que Belichick presionó a los regresadores de patadas y los que manejaron el balón en los equipos especiales. No hay duda que él uso eso para poner énfasis sobre los equipos especiales. Así que, estoy muy frustrado”.



Lo que está funcionando

El aspecto más impresionante en contra de los Patriotas fue el ataque de acarreos con Ezekiel Elliott.

Probablemente, Dallas debió haber usado al dos veces campeón de acarreos y considerar las condiciones del partido.



En lo que necesitan ayuda

Un lapso de dos partidos con siete balones perdidos está viéndose como una casualidad para la defensa de Dallas.

La derrota ante Nueva Inglaterra fue el tercer partido seguido sin una, cuando una interferencia hubiera sido la mejor manera de escapar de las pésimas condiciones con una victoria.



Lo que sí tienen

El sólido trabajo de la línea ofensiva se magnificó con un cuestionado llamado en contra del centro Travis Frederick que eliminó una primera oportunidad para anotar cuando los Vaqueros trataron de realizar una posible anotación ganadora en los dos últimos minutos.

Dallas perdió oportunidades en los intentos para anotar.

Prescott no fue capturado y ha sido derribado en 12 ocasiones en esta temporada, empatado en el cuarto lugar con el menor número en la NFL.



Lo que necesitan

La preparación de Prescott, esto no sugiere ningún cambio en su desempeño durante la semana, que en repetidas ocasiones ha sido elogiado por los entrenadores.

Sin embargo, Prescott desaprovechó una pregunta que le hicieron los reporteros acerca de la posibilidad de que lloviera en Nueva Inglaterra, y no se dio cuenta hasta después de realizar una serie de jugadas en el partido que necesitaba un guante para manejar mejor el balón.



Lesiones

El profundo Jeff Heath se mantuvo jugando con un significativo dolor debido a las lesiones que recibió en ambos hombros que lo mantuvieron fuera la semana pasada.



El número clave

Fue cero, el receptor Amari Cooper no logró ninguna atrapada por primera vez desde que se unió a los Vaqueros a través de una negociación a la mitad del año pasado.

Fue sacado del partido y reemplazado por Stephon Gilmore, quien fue nombrado All-Pro en el 2018.



Los siguientes pasos

Los Vaqueros no tendrán que esperar mucho para tener la oportunidad de conseguir su primera victoria en contra de un equipo ganador.

Los Bills, que tienen un récord de 8-3, son similares a Dallas en que la mayoría de sus victorias han sido contra equipos que tienen problemas, pero están en mucho mejor posición que los Vaqueros en este momento.