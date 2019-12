‘Vuelan’ a playoffs

Orchard Park, Nueva York.- Lamar Jackson lanzó tres pases de touchdown y los Cuervos de Baltimore se convirtieron en el primer equipo de la AFC con un lugar en playoffs al vencer ayer 24-17 a los Bills de Buffalo.

Baltimore prolongó la mejor racha en la historia de la franquicia a nueve triunfos y colocó su marca en 11-2, el mejor registro luego de 13 partidos en la historia del equipo. Con la victoria, los Cuervos también pudieron asegurar el cetro de la División Norte de la Conferencia Americana, pero deberán esperar tras la victoria de los Acereros de Pittsburgh sobre los Cardenales de Arizona.

Lo que comenzó como un duelo defensivo eventualmente cumplió con las expectativas entre dos de los mariscales más prometedores de la NFL.

Jackson completó 16 de 25 pases para 145 yardas y parecía haber abierto el juego de manera definitiva después de que puso a los Cuervos al frente 24-9 con un pase de touchdown de 4 yardas a Willie Snead con 9:49 en el reloj.

Por Buffalo, Josh Allen respondió con una ofensiva de siete jugadas y 78 yardas que culminó con su envío de tres yardas a Cole Beasley para el touchdown. Ambos se combinaron nuevamente en la conversión de dos puntos que hizo del encuentro uno de una sola posesión.

El partido no se definió hasta que quedaban 63 segundos. En cuarto down y ocho yardas por avanzar en la 16 de Baltimore, Allen lanzó un pase por el centro del campo a John Brown, que resultó incompleto debido a la oportuna intervención de Marcus Peters.

Jackson mejoró su registro a 17-3 como titular después de ser reclutado con la última selección de la primera ronda en el Draft de 2018. Allen, quien fue la séptima selección global, puso su marca en 14-10.

Buffalo (9-4) vio rota una racha de tres victorias y se quedó cerca apenas 10 días después de atraer la atención nacional con un triunfo 26-15 sobre Dallas en Día de Acción de Gracias.

Jackson se recuperó de una primera mitad en la que los Cuervos mantuvieron una ventaja de 10-6 tras haber sido limitados a acumular tan sólo 95 yardas, y se sobrepusieron a la ausencia del ala cerrada Mark Andrews, quien no pudo regresar al campo tras haberse lastimado su rodilla en el segundo cuarto.

Pero Jackson actuó con rapidez al encontrar al ala cerrada Hayden Hurst, quien ejecutó una captura de anotación de 61 yardas y corrió por tres jugadas en la avanzada de apertura de Baltimore en el tercer cuarto. El ala cerrada Nick Boyle también anotó un touchdown al capturar un pase de tres yardas de parte de Jackson.

La defensa de los Cuervos se mostró dominante al limitar a los Bills a que sólo acumularan 209 yardas y derribaron a Allen en seis ocasiones.

Sin embargo, la falta de disciplina realmente fue un problema, particularmente en la última avanzada de Buffalo.

Buffalo ganó hasta 30 yardas en castigos que les fueron marcados a los Cuervos por golpes mal intencionados.