‘Vuela’ Sanu a los Patriotas

Boston.- Los Patriotas han tenido que hacer muchos ajustes en la posición de receptor esta temporada.

Confían en que Mohamed Sanu pueda aportar algo de estabilidad, al reforzar su ofensiva justo cuando está por afrontar un tramo más exigente del calendario.

Nueva Inglaterra cedió la selección de segunda ronda del Draft en 2020 a los Halcones de Atlanta por el veterano de ocho años, según informó una persona vinculada a la NFL.

La persona habló ayer con The Associated Press con la condición de no ser identificada, debido a que aún no habían completado el traspaso. ESPN fue el primer medio en informar sobre el canje.

La operación trascendió menos de 24 horas después de que los Patriotas vapulearon 33-0 a los Jets de Nueva York.

“Nos vemos pronto”, tuiteó el mariscal Tom Brady a su nuevo receptor.

Para Nueva Inglaterra, Sanu representa su más reciente intento de darle a Brady otro receptor versátil tras el breve paso de Antonio Brown.

Sanu, de 30 años, acumula 33 recepciones para 313 yardas, pero apenas un touchdown en lo que va de la temporada. Tendrá mayor protagonismo al incorporarse a los reinantes campeones del Super Bowl, quienes ostentan una foja de 7-0 y una ofensiva que lidera la Liga en anotación, promediando casi 32 puntos por partido.

Fijó un tope personal con 67 pases atrapados para los Halcones en 2017 y siguió con 66 para un récord personal de 838 yardas la pasada temporada.

Sanu expresó su entusiasmo por el cambio en Twitter, dándole las gracias a la organización de los Halcones, incluyendo al dueño Arthur Blank, el gerente general Thomas Dimitroff y el entrenador Dan Quinn.

“Valoro todo lo que la organización ha hecho por mí y por mi familia”, escribió Sanu en Twitter.

Sanu se integra a un pelotón de receptores que incluye a Julian Edelman, JMV del Super Bowl, además de Josh Gordon, Phillip Dorsett, Jakobi Meyers y Gunner Olszewski.