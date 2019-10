‘Vuela’ Kipchoge

Viena.- Eliud Kipchoge estremeció el mundo del deporte al convertirse en el primer atleta que baja de las dos horas en un maratón, aunque el registro del keniano no puede ser considerado como un récord mundial.

El campeón mundial y dueño del récord mundial cronometró ayer 1 hora, 59 minutos y 40.2 segundos en el llamado “INEOS 1:59 Challenge”, una competición que se organizó para facilitar el intento.

Kipchoge, quien comparó su gesta atlética como la llegada del hombre a la Luna, se dio un par de manotazos en el pecho para festejar y sonrió cuando completó la distancia en el parque Prater de Viena.

“Ha sido el mejor momento de mi vida”, dijo Kipchoge al mencionar que pasó cuatro meses y medio entrenándose para esta carrera contra el reloj. “Cargaba una enorme presión. Me llamó el presidente de Kenia”.

Tras comenzar a las 8:15 de la mañana, Kipchoge contó con el respaldo de 36 liebres, que le acompañaron en grupos que se alternaban, uno de los motivos por los que la Federación Internacional de Atletismo –la entidad rectora del deporte– no ratificará el tiempo como récord mundial.

Los grupos recibieron la ayuda de una furgoneta que marcaba el paso a los corredores con un rayo láser que proyectó la posición ideal en el asfalto. También recibieron bebidas, que eran entregadas con cuidado por ciclistas y otros corredores, para prevenir que desacelerasen.

“Es una gran sensación hacer historia deporte como Sir Roger Bannister”, dijo Kipchoge, refiriéndose al fallecido corredor británico que fue el primero en bajar de los cuatro minutos en la milla en 1954. “Soy el hombre más contento del mundo por ser el primer humano en bajar las dos horas y puedo decirle a la gente que no hay límites para el ser humano. Anticipo que más gente en todo el mundo correrán por debajo de las dos horas después de hoy”.

Kipchoge hizo hincapié en que su objetivo va más allá del atletismo.

“Podemos hacer que este mundo ser más lindo y pacífico”, dijo. “Lo positivo del deporte. Quiero un deporte que sea limpio y atractivo”.

Kipchoge fue alentado por una multitud en el trayecto en el Prater, con festejos en su país natal que empezaron antes que completara el objetivo.