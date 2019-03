Volví porque me llamó el presidente y porque quiero mucho al Madrid: Zidane

España— El Real Madrid y Zinedine Zidane están de regreso, y todo gracias al cariño del entrenador francés por el club.

El galo declaró que uno de los principales motivos para regresar al club, luego de dejarlo el verano pasado, es por la llamada que le hizo el presidente Florentino Pérez y su aprecio por la institución, de la cual también fue jugador.

"Volví porque me llamó el presidente y porque quiero mucho al Madrid y al presidente, aquí estoy. Ahora estoy muy feliz de volver a casa. Tengo ganas de volver a entrenar. Después de la temporada tomé esa decisión. Había que hacer un cambio", dijo en su conferencia de presentación.

Nueve meses, ocho días y dos entrenadores después de su salida, el club merengue dio a conocer por un comunicado la contratación de Zidane, la cual tiene efecto inmediato y hasta junio de 2022.

El francés confesó que no tuvo dudas para regresar al banquillo, en el cual sustituye a Santiago Solari, reemplazo en octubre pasado de Julen Lopetegui, quien tomó el mando a la salida de "Zizou".

"No hubo (dudas). En nueve meses no he dado una entrevista (para otro club). Cuando me llamó el presidente no podía decir que no. Cuando has ganado mucho puedes tener un bajón y nos ha pasado. Estaba fuera pero lo veía dentro.

"No estaba contento de cómo fueron las cosas y los jugadores tampoco. Ya pasó el año pasado conmigo dentro. Hay que ver qué podemos hacer en estos 11 partidos y el año que viene, que es más importante", relató Zidane.

Cuestionado por la posiblidad del regreso de Cristiano Ronaldo, el técnico comentó que no es un tema a tratar en estos momentos, también comentó que no tiene ninguna deuda con el club por dejarlo en el verano de 2018.

Zidane conquistó en su primera etapa como técnico, nueve títulos de 13 posibles. Llegó al banquillo en enero de 2016 como sustituto de Rafael Benítez y ganó tres Champions League, una Liga, dos Supercopas de Europa, dos Mundiales de Clubes y una Supercopa de España.

Los merengues ya no pelean nada esta campaña tras ser eliminados en Octavos de la Champions League por el Ajax, en Semifinales de la Copa del Rey por el Barcelona y en la Liga están a 12 puntos de los culés