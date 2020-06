Volveré a dirigir: Eugui

Agencia Reforma

Sin complejos, con la actitud de un joven entrenador entusiasta que busca exponer y demostrar su arsenal de estrategias sobre un rectángulo verde. Ésa es la mentalidad y herramientas, además de conocimiento, que acompañan al profesor Héctor Hugo Eugui Simoncelli, quien no pierde la esperanza de volver a dirigir en Primera División.

“Lo he dicho públicamente o cuando me preguntan, yo voy a volver a dirigir, no tengan ninguna duda de que voy a volver a dirigir. Por qué no podría volver a dirigir, estoy sano, bien de salud, tengo actitud, voy, vengo, me muevo, ando por todos lados, entonces, claro que voy a volver a dirigir”, comentó el estratega uruguayo.

El 19 de octubre de 2018 el director técnico sudamericano dirigió su más reciente partido en Liga de Ascenso. Cuatro días después la directiva de Potros de la UAEM le dio las gracias.

Al último equipo que comandó en Primera División fue a Estudiantes Tecos, en el Clausura 2012.

“Pueden existir cosas que cambien el rumbo, con todo esto que está pasando se pueden venir modificaciones; presiento que puede haber sueldos menores en los equipos, porque esa situación puede llevar a eso. También las instituciones pueden prescindir de los promotores, porque posiblemente lo que ellos se llevan es lo que encarece a un entrenador o a un jugador”, expresó el timonel que tiene ocho años sin dirigir en el máximo circuito.

A sus 73 años, el estratega no quita el dedo del renglón y sin perder la ilusión de volver a aparecer en un banquillo, sabe que la batalla no está pérdida y puede seguir siendo una opción para clubes en Liga MX y ofrecer una competencia noble y leal a entrenadores jóvenes y sus respectivos promotores.

“Yo jamás me he manejado con promotores y puedo ser un elegido en un momento dado. Con lo que acontece en el mundo yo puedo ser una opción para los clubes en México”, aseguró Eugui Simoncelli.

En su trayectoria como entrenador, Héctor Hugo dirigió a dos equipos de Ciudad Juárez en Primera División.

Con Cobras tomó el cargo en la temporada 1989-90, luego que la directiva cesó de la dirección técnica a Carlos Miloc. En la temporada 1990-91 empezó en el banquillo del cuadro ofidio, pero luego fue remplazado por el argentino Carlos Rodríguez.

Pasaron los años para que volviera a dirigir aquí en la frontera. Fue en el Clausura 2009 que tomó las riendas de Indios. Los buenos dividendos que entregó en ese torneo, en el que llegó a la semifinal, le valieron para renovar contrato en el Apertura 2009.

Actualmente trabaja como analista deportivo en un programa de radio, que debido al confinamiento se transmite por Facebook, además de que afina los detalles de su libro ‘Aprender a ganar’.

“Extraño estar en la cancha con el plantel, la convivencia con los jugadores y poder competir, eso es lo que más extraño al no poder estar como entrenador de algún equipo”, expresó Eugui.