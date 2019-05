Volverá el pasto natural al Azteca

Ciudad de México— El Estadio Azteca volverá, literalmente, a sus raíces.

El Coloso de Santa Úrsula tendrá otra vez una cancha de pasto natural, le aseguró a CANCHA una fuente al interior de la administración del inmueble.

Los encargados del Azteca no quieren problemas para la Temporada 2019-20, luego que sufrieron con el césped híbrido que se instaló para la campaña 2018-19.

El terreno de juego que colocó la empresa Turf Managers Specialists nunca quedó bien para un recinto que albergaría no sólo al América y a la Selección Mexicana, sino también al Cruz Azul, que volvía a tener esa sede.

Los dolores de cabeza se volvieron auténticos estragos cuando la NFL determinó cancelar su juego de temporada regular que se disputaría ahí en noviembre pasado, entre Jefes y Carneros, arrojando pérdidas millonarias para todos los involucrados, además de privar a la afición de la Ciudad de México del que resultó uno de los partidos más atractivos de todo el calendario.

Por eso, el Estadio Azteca retomará el pasto natural para tener la mejor cancha posible para el semestre entrante, que contempla no sólo partidos de Liga MX, sino también el regreso de la NFL, que no tomó represalias pese al fiasco de 2018.

Ya está confirmado el cotejo entre los Jefes de Kansas City y los Cargadores de Los Ángeles, para el 18 de noviembre.

Las autoridades del inmueble arrancarán de manera inmediata la instalación de la nueva cancha, tras la eliminación del América de la Liguilla del Clausura 2019.

Pero antes, quitarán el anterior césped, híbrido, que fue una cancha que trajeron desde Coapa, casa de las Águilas, para sustituir la que originalmente se había colocado y que nunca funcionó.

Por ello, desde la semana en que se jugaron los Cuartos de Final ya había pequeñas montañas de arena en uno de los estacionamientos del Azteca, que será utilizada para hacer otra vez una nivelación de la cancha.

La empresa World Sports Solutions International presumiblemente sería la que se encargaría de la nueva instalación, pues en marzo pasado hicieron una evaluación de la cancha del Coloso de Santa Úrsula.