Volverá Acuña hasta playoffs con Bravos

Kansas City, Missouri.- Los Bravos prescindirán de los servicios de Ronald Acuña Jr. durante lo que resta de la temporada regular, luego que el jardinero venezolano abandonó el encuentro del martes ante los Reales por un problema de rigidez en la cadera izquierda.

El manager de Atlanta, Brian Snitker, dijo el miércoles que Acuña fue examinado por el médico de los Reales, quien recomendó que reposara hasta los playoffs. Snitker aclaró que la medida obedece a una precaución, y que Acuña puede seguir lanzando y bateando, si bien no tendrá participación en los últimos cuatro compromisos de la campaña regular.

Acuña, quien se marchó del juego realizado la víspera después del segundo inning, batea para .280 con 41 jonrones, 101 impulsadas y 37 robos. Ha anotado 127 carreras, con lo que es líder de la Liga Nacional.

“Esto simplemente lo está molestando un poco”, explicó Snitker, quien comparó el problema con un tirón leve. “Es una de esas cosas en que, si él se esfuerza mucho, podría convertirla en algo grave en caso de no tener cuidado. Así que simplemente consideramos que era mejor dejar de utilizarlo durante el resto del fin de semana”.

Los Bravos aseguraron ya el cetro en la División Este de la Liga Nacional. El martes por la noche quedaron ya sin posibilidad alguna de terminar la campaña con la mejor foja del Viejo Circuito.

Por lo tanto, comenzarán la ronda divisional de los playoffs contra el campeón de la División Central, probablemente los Cardenales de San Luis, el 3 de octubre, en el SunTrust Park de Atlanta.

Snitker consideró difícil que la lesión de Acuña afecte el desempeño del venezolano en la postemporada.

“Nos reuniremos el lunes, el martes y el miércoles por la mañana”, comentó el piloto. “No creo que alguien sienta que él no va a estar en plenitud, listo para jugar. Sólo tratamos de cerciorarnos”.

En otras noticias de lesiones, el jardinero venezolano Ender Inciarte corrió por los senderos el miércoles por la noche para probar su muslo derecho, tras un tirón que lo ha tenido fuera de actividad desde el 10 de agosto.



Mondesí al quirófano

Kansas City, Missouri.- El campocorto de los Reales, Adalberto Mondesí, se someterá a una cirugía para reparar el hombro izquierdo que se lastimó el fin de semana, aunque el club espera que el dominicano se encuentre listo para el comienzo de la próxima temporada.

Mondesí bateó para .263, con nueve jonrones y 62 impulsadas. Pegó 20 dobles y 10 triples, además de conseguir 43 robos.

Sin embargo, se vio limitado a sólo 102 juegos, tras sufrir una subluxación del hombro en julio.