Vive su pasión

Eduardo Morán / El Diario



Un triunfo deportivo produce una satisfacción que dura toda la vida, considera Cindy Ruiz, atleta del Instituto Tecnológico de Ciudad Juárez, por lo que prefiere eso a estar en una fiesta que dura solamente un rato.

Tricampeona nacional en lanzamiento de martillo de los institutos tecnológicos, entrena en esta disciplina desde que ingresó al Colegio de Bachilleres y debido a los entrenamientos y las competencias algunas veces ha tenido que sacrificar su vida social, pero cuando voltea y ve los trofeos y las medallas que ha ganado, sabe que el esfuerzo y el sacrificio han valido la pena.

“Sí, he sacrificado mi vida social con mis amistades y todo eso, pero no es algo que me arrepienta de hacerlo porque el deporte me ha dado mucho, demasiados viajes, demasiadas satisfacciones, entonces yo siento que en lo personal prefiero estar en el deporte, estar entrenando que tal vez una fiesta que dure un rato y no una satisfacción que te dure toda la vida.”

Fue en el 2016, en Celaya, cuando ganó el primer campeonato nacional de tecnológicos, un año después la misma hazaña la consiguió en Querétaro y apenas en octubre del 2018 Oaxaca fue testigo del tricampeonato.

“En Oaxaca iba preparada para lanzar arriba de los 40 metros en martillo, pero cuando llegamos al círculo no tenía jaula, entonces tenía que ser todo muy controlado porque había muchos atletas, jueces y entrenadores muy cerca, entonces si daba los giros muy rápido y me descontrolaba el martillo podía salir para cualquier lado. Tenía que hacerlo muy controlado y eso afectó mi marca”, recordó la atleta de las Liebres del Tec.

-¿Qué sentiste cuando ganaste el nacional por primera vez?

“Una emoción muy bonita, muchos sentimientos encontrados. En esa ocasión estuvo muy reñido el primer lugar, estaba contra una chica de Boca del Río, Veracruz, Mónica Muñoz, que a ella le gané por centímetros, íbamos a una y una, yo hacía un foul y ella hacía un foul, yo lanzaba y ella lanzaba, y por centímetros eran las diferencias, y el último lanzamiento fue el que definió todo, entonces la adrenalina de saber que por un par de centímetros le gané es mucha.”

-¿Fue el mismo sentimiento en los siguientes dos campeonatos?

“Sí, fue igual porque el segundo año yo sabía que podía lograrlo de nuevo, sin embargo estaba consciente de que podría llegar una chica que me diera batalla igual que el primer año y, bueno, la emoción siempre está ahí en nuestra zona de competencia.”

Fue a la edad de 15 años, cuando estaba en Bachilleres, que Cindy empezó a entrenar los lanzamientos, primero de martillo y después de disco, gracias a la invitación que le hizo su hermano Óscar, que es licenciado en Ciencias del Deporte y entrenador en uno de esos planteles.

Después, cuando ingresó al ITCJ, siguió sus entrenamientos bajó la mirada de Juan de Dios Vázquez.

“El agradecimiento a mi entrenador Juan de Dios Vázquez y también a mi hermano Óscar Ruiz, que siempre han estado, desde que estaba en Bachilleres hasta ahorita, apoyándome y transmitiéndome todo el conocimiento que tienen en el deporte para poder lograr lo que hemos hecho hasta ahorita”, dijo.

-¿Cómo combinas el estudio con el deporte?

“Bueno, tengo que tener tiempo para todo, tengo que buscar el tiempo y creo que cuando a uno le gusta algo saca tiempo de dónde sea. Entonces el estudio por las tardes, que estoy en la escuela, y por las noches estoy en el entrenamiento y siempre estoy buscando dar buenas marcas, dar buenos resultados para que los profesores también me puedan apoyar.”

-¿Qué te ha dejado el deporte?

“Me ha dejado muchas experiencias muy bonitas, me ha dejado tres campeonatos que es lo más actual, y me ha dejado la satisfacción de haber podido estar en lo más alto del podio”, concluyó.