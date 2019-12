Vive su mejor año

Exitoso y completo fueron las palabras que utilizó el racquetbolista chihuahuense Alejandro Landa para describir el 2019 respecto a su actividad deportiva, lapso en el que consiguió el premio al Deportista del Año de Ciudad Juárez, en la categoría Deportista Profesional.

Actual campeón nacional y número dos del ranking del Tour Internacional de Racquetbol (IRT, por sus siglas en inglés), el deportista externó su felicidad por obtener el premio como Deportista Profesional, algo que lo motiva para seguir adelante en su carrera.

“Son reconocimientos que ayudan a la carrera de uno, son los premios por los que trabajamos y luchamos”, expresó Landa Meraz.

El racquetbolista compitió por el premio junto con dos boxeadores, Diana ‘La Bonita’ Fernández y Bryan ‘El Niño’ Flores.

Landa fue el ganador al obtener ocho votos de 17, uno más que ‘La Bonita’, quien obtuvo siete, Flores recibió dos votos.

El originario de la capital del estado, pero radicado en esta frontera durante varios años, atribuye este logro a lo que ha realizado no sólo en los 12 meses recientes, sino en los últimos años de su carrera, en los que ha alcanzado logros importantes, como ser campeón nacional y colocarse como el número uno de la clasificación internacional.

“Los dos últimos años, casi tres, han sido mis mejores años de mi carrera; es donde se han visto mis mejores resultados, mi carrera la considero exitosa, tanto en lo juvenil, como en lo profesional”, comentó.

Lo mejor del año para Landa fue proclamarse campeón nacional por primera vez, algo que se le había negado en su carrera y a sus 30 años lo consiguió en marzo pasado, antes de cumplir 31 años.

“Fue un sentimiento único; deportivamente, y con todo respeto a los demás jugadores, le demostré a todo México, sin perder un solo set, que soy el mejor hasta el día de hoy”, externó el deportista profesional del año.

El único aspecto negativo para Landa durante el año fue el problema que tuvo con la Federación Mexicana de Racquetbol, pues no pudo asistir a los Juegos Panamericanos de Lima 2019 a pesar de ser el campeón nacional, logro que otorgaba la calificación directa a la justa.

“Fue un golpe muy duro, me costó, me desanimé, pero son golpes que al final del día te hacen más fuerte y en base a los resultados les sigo demostrando a las personas que me dejaron fuera que soy el mejor de México”, declaró Landa.

El deportista chihuahuense compitió el pasado fin de semana en el John Pelham Memorial Tournament of Champions en Portland, Oregon, competencia en la que logró el segundo lugar al perder en la final con el canadiense y número uno del ranking Kane Waselenchuk.