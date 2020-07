Vive primer clásico

Agencias

El futbolista chihuahuense Aldo López Vargas vivió la noche del pasado sábado su primer clásico tapatío en el futbol profesional de la Primera División.

El canterano rojinegro de 20 años salió en el once inicial del Atlas en el estadio Akron, casa de las Chivas, dentro de la primera jornada de la Copa GNP por México, certamen de pretemporada a puerta cerrada de cara al torneo de Apertura 2020 de la Liga MX.

“Me sentí muy bien, contento en la posición de medio campo y satisfecho y motivado por el rendimiento mío y de mis compañeros; creo cumplí bien las órdenes del entrenador y a seguir preparándonos para lo que viene este martes ante Mazatlán y confío ser considerado nuevamente”, dijo el capitalino.

Aldo jugó todo el primer tiempo en la media cancha rojinegra, se vio muy activo en los 45 minutos portando el número 32 en la espalda y botines rojos, recuperando y repartiendo una docena de balones a sus compañeros en un juego que terminó perdiendo su equipo por 2 goles a 0. Para el segundo tiempo el entrenador Rafa Puente Jr., realizó de golpe los 11 cambios para seguir probando gente y definir su cuadro ideal para la próxima campaña que está a días de comenzar.

López Vargas debutó en Primera División el pasado 15 de marzo en la jornada 10 y ultima del finalmente cancelado torneo de Clausura 2020 en el estadio de “La Bombonera” tras derrotar 3-2 al Toluca.

“Quiero seguir superándome, seguir trabajando día a día sin aflojar, porque quiero ganarme un puesto en Primera División, no quiero volver a bajar. Me gustaría en unos años ser un referente de Atlas y poder brincar a Europa y a Selección”, dijo Aldo cuando hizo su debut.

Su vida no sólo se reduce al futbol, pues también procura hacer otras actividades en su cotidianidad. Así es como administra su tiempo en un día regular. “Estoy estudiando la carrera de Mercadotecnia y el resto del tiempo me gusta pasar el tiempo con mis amigos, o voy al gimnasio por la tarde o me pongo a estudiar”.

Finalmente, el canterano compartió la gratitud que tiene hacia la institución, con la que ha compartido una buena parte de su vida. “Para mí, Atlas es mucho. Me abrieron la puerta para estar en Fuerzas Básicas a los 13 años y pude cumplir mi sueño gracias al club. Atlas es mucha historia, la mejor Academia del Fútbol Mexicano y el mejor equipo. Le agradezco al club la oportunidad y no la desaprovecharé”, finalizó.

De cerca:

Nombre: Aldo López Vargas

Edad: 20 años

Fecha de Nac: 23 de mayo 2000

Lugar de Nac: Chihuahua, Chih.

Peso: 60 Kgs

Estatura: 1.70 Mts

Disciplina: Futbol

Posición: mediocampista

Canterano rojinegro desde el 2013

Su frase…

“Los sueños se cumplen, si estás dispuesto a luchar por ellos”

Numeralia…

(Apertura 2019)

16 juegos en la Sub-20

2 juegos en la Copa MX

1,385 minutos en la Sub-20

175 minutos en la Copa MX

1 gol en la Sub-20

0 tarjetas amarillas y rojas

32 El número de su playera

1 juego oficial en la Liga MX

6 minutos en el Clausura 2020