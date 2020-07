Vive parteaguas deporte en EU

Associated Press

Entre tanto debate que el nombre del equipo de los Pieles Rojas de Washington ha generado durante décadas, ha surgido mucha controversia al adivinar e intentar beneficiarse de cuál será el nuevo nombre del equipo.

“Washington Warriors” (Los Guerreros de Washington) ha sido reclamado y abandonado varias veces en las últimas dos décadas.

“Washington Red Wolves” (Los Lobos Rojos de Washington) ha ganado suficiente popularidad recientemente en las redes sociales, tanta que una solicitud de marca registrada se presentó la semana pasada.

Pero la persona que hizo esa solicitud también es propietaria de “Washington Red Tails” (Los Colas Rojas de Washington) y decenas de otros, aunque no está claro que alguno de sus reclamos se mantenga legalmente.

Con el controvertido nombre de su equipo ahora relegado a los libros de historia y las tablas de liquidación de venta minorista, la franquicia de la NFL de Washington ahora está trabajando a través de una carrera de obstáculos de temas de marcas registradas, según dos personas familiarizadas con la situación, antes de revelar un nuevo nombre y logotipo. Esas personas dijeron que el nuevo nombre de la organización ha sido retenido por problemas de marca registrada, pero eso podría abarcar tanto una solicitud de marca comercial existente como una nueva que el equipo intente presentar.

Si el equipo persigue cualquiera de los nombres que han sido objeto de especulación de los fanáticos y los medios de comunicación, se deben eliminar los obstáculos legales. Los especuladores han tratado de marcar decenas de nombres potenciales de equipos, esperando que el dueño del equipo, Daniel Snyder, algún día les envíe un cheque para renunciar a esos derechos.

Ahora que el nombre de los Pieles Rojas avivó la controversia, los especuladores han estado pagando una tarifa de reclamo de 275 dólares ante la Oficina de Patentes y Marcas de Estados Unidos, tratando de asegurar los derechos de los nombres que podrían vender a Snyder en caso de un cambio de nombre del equipo. Se han recopilado docenas de nombres, pero eso podría ser, en última instancia, un pequeño obstáculo si la organización elige perseguir a uno de los que tienen solicitudes de marcas registradas pendientes.

“¿Qué pasa con estos reclamos? Son sólo reclamos; no son registros”, dijo Josh Gerben, un abogado de Washington especializado en propiedad intelectual. “No puedes obtener una marca registrada hasta que realmente tengas un uso en el comercio de bienes y servicios. Por lo tanto, si observas la mayoría de estos reclamos, todos están hechos para líneas de ropa porque es la cosa más fácil de hacer: pegar algo en la parte posterior de una camisa. Debes operar un negocio legítimo para mantener ese registro. Entonces, estos reclamos son especulativos en el mejor de los casos. Las personas que los están haciendo realmente no tienen operaciones comerciales legítimas detrás de ellos y, si alguna vez presentaran una demandada, podrían no tener ningún peso legal”.

Los expertos en marcas registradas dicen que una persona no puede simplemente solicitar una marca registrada y sentarse en ella indefinidamente. En algún momento, él o ella tendría que mostrar una empresa legítima asociada con esa marca registrada.

Línea del tiempo

1933: El entonces dueño George Preston Marshall cambia el nombre de Bravos a Redskins

1937: El equipo es trasladado de Boston a D.C.

1967: El equipo obtiene su primer registro federal como marca comercial

1972: Líderes nativo-americanos piden el cambio de nombre

Debuta el logo del indio Redskins en sus cascos

1997: Universidad de Miami cambia de Redskins a RedHawks

1999: Marca comercial es amenazada

Daniel Snyder compra el equipo

2003: El equipo se anota una victoria legal por la marca comercial

2006: Nativos americanos desafían nuevamente la marca comercial de Redskins

2013: Snyder dice que ‘NUNCA’ cambiará el nombre

2020: El monumento de George Preston Marshall es removido del estadio RFK

Julio 2 FedEx pide a los Redskins que cambien el nombre

Julio 3 El equipo anuncia que realizará un análisis exhaustivo

Julio 13 El equipo anuncia que retirará el nombre y el logo de Redskins