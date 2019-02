Vive nuevo reto

Asimilada su primera competencia en una nueva categoría, el taekwondoín juarense Luis Gabriel Salazar sabe que no la tendrá fácil, pero también sabe que cuenta con la calidad suficiente para encarar los retos que se aproximan.

El artemarcialista de 15 años de edad dio el brinco meses atrás de la categoría Cadete, donde conquistó el Campeonato del Mundo en Egipto, en 2017, a la categoría Juvenil, en la que espera mantener el nivel que lo llevó a la selección nacional mexicana.

“Ha sido pesado el cambio; por ser el primer año sí se siente el cambio, tener que dejar una categoría en la que de cierta forma ya estabas acostumbrado, pero tenemos que acoplarnos a los nuevos tiempos”, comentó.

El próximo 28 de febrero el taekwondoín fronterizo va a encarar su segunda competencia en categoría Juvenil, la primera de este 2019.

“En esta nueva categoría ya estuvimos en Querétaro, en noviembre del año pasado, en el Selectivo Nacional Jr., donde me quedé con la medalla de plata. Ahora viene el Torneo US Open Championships, que se llevará a cabo en Las Vegas, Nevada”, mencionó.

En la división de -45 kilogramos, Luis tratará de ganarse el respeto de sus adversarios, pero la empresa no será nada fácil, ya que llega como ‘novato’.

“No tengo problemas para dar el peso, pero la verdad que la competencia que viene es muy complicada. Es un torneo abierto, entonces van competidores de muy alto nivel”, señaló el alumno del profesor Mario Romero.

Además del Abierto en Estados Unidos a finales de este mes, Luis tiene una cita con los Juegos Panamericanos de Lima, Perú, el verano entrante.

“En esta nueva categoría, para enfrentar el abierto, se le hizo un nuevo plan de entrenamiento con el profesor Sixto Solís, con el que se busca darle hipertrofia y otras técnicas en las que se le quiere dar velocidad, rapidez, elasticidad y que gane masa muscular, es en lo que nos hemos enfocado”, declaró Salazar padre.

El US Open es uno de los torneos más importantes a nivel internacional, ya que ahí la selección nacional mexicana asiste con la intención de sumar puntos, por ser un evento G1, donde pueden calificar más atletas a las olimpiadas.