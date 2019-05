Vive Montes cabalística batalla

Para el futbolista juarense Luis Montes no es una novedad disputar una final en el futbol mexicano, pues a partir de esta noche jugará su séptima en diferentes torneos nacionales, a lo que se suman dos en competencias internacionales.

En el Clausura 2007, aunque no era titular, fue campeón con el Pachuca, equipo en el que también estaba cuando contendieron por la Superliga norteamericana en ese mismo año y la Copa de Campeones de la Concacaf, en el 2008.

Pero los mejores momentos para el nativo del Infonavit Casas Grandes en esta frontera, sin duda se han dado con el León, escuadra a la que llegó de cara al Apertura 2011 y con la que en el 2012 jugó y ganó primero el Clausura 2012 del Ascenso MX y pocos días después la final por el ascenso contra los Correcaminos de la UAT.

Ya en el máximo circuito, Montes fue parte del equipo León que logró el bicampeonato en la temporada 2013-2014 de la mano del técnico uruguayo Gutavo Matosas.

El jugador fronterizo, de 33 años de edad, junto con el resto de los Panzas Verdes, ahora bajo la dirección técnica del mexicano Ignacio Ambriz, buscará a partir de esta noche sumar un título más a su palmarés y para hacerlo deberán derrotar a los Tigres de la UANL que dirige el brasileño Ricardo ‘Tuca’ Ferreti.

Apenas en abril de este año Montes renovó contrato con el León por dos años más, hasta el 2021. De hecho, al ser invitado para lanzar la primera bola del partido de Liga Mexicana entre los Bravos de León y los Piratas de Campeche, el mediocampista hizo pública su intención de retirarse del futbol con los Esmeraldas.

“Estoy muy contento en León, me gustaría retirarme aquí, acabo de renovar otros dos años”, dijo el juarense a los medios de la ciudad guanajuatense.

Montes es sin duda en estos momentos el motor del León y ha sido una pieza importante en el presente torneo para que estén en la final del Clausura 2019, además, colaboró para que los Panzas Verdes impusieran marca de más victorias consecutivas (12) en el futbol mexicano.