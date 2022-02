Vive juarense la gloria en 8 segundos

El 2022 llegó con buenas noticias para el juarense Saúl Esparza, pues a sus 22 años de edad pudo ver cristalizado su sueño de llegar a la que es considerada la mejor empresa de rodeo en México y en Latinoamérica, Cuernos Chuecos.

“Desde chico, desde que empecé a montar, era mi sueño participar en Cuernos Chuecos, y de la mano de mis compañeros y entrenadores lo he logrado y puedo decir que estoy contento. Ahora quisiera más, ir a la final, tener un buen desempeño y estar presente en circuitos posteriores”, dijo ayer Esparza.

Mañana, Esparza y sus compañeros Enrique Holguín y Alonso Nevárez estarán en el Lienzo Charro de Tezontepec de Aldama, Hidalgo, para tomar parte en la cuarta etapa del circuito 2022 de Cuernos Chuecos.

Esparza se ubica en el tercer sitio con 496 puntos, debajo de Alfredo Ruvalcaba (825) y Orlando Quintanilla (661).

–¿Cómo te preparas para un evento como éste?

“Yo creo que nosotros los vaqueros no nos preparamos para un evento específico, es una preparación de años, desde que empecé no he dejado de prepararme, es ser constante día con día, tenemos dummies para la técnica, videos de motivación para la fortalecer la mentalidad, un fisioterapeuta, trabajo físico en gimnasio para estar en condición, es un tiempo largo de preparación para tratar de aguantar ocho segundos.”

–¿Cómo definirías esos ocho segundos arriba del toro?

“No existe una palabra para decir lo que se siente cuando completas los ocho segundos, dan ganas de llorar por la satisfacción tan grande, y es que uno se prepara mucho tiempo para lograr eso.”

Estudiante del octavo semestre de Veterinaria en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), Saúl tuvo un destacado desempeño en el pasado campeonato nacional que se realizó en Chihuahua y de ahí surgió la convocatoria para que se uniera al circuito de Cuernos Chuecos.

“Es un sueño poder estar en sus arenas porque cuentan con una afición muy grande y un nivel de competencia muy alto, cuentan con toros de las mejores ganaderías, entonces son los mejores todos contra los mejores jinetes.”

Esparza explicó que en cada competencia toman parte 20 jinetes a una ronda, los mejores cinco avanzan a una ronda corta, las puntuaciones son sumatorias y el que acumula más puntos es el ganador.

En relación con los toros que monta en cada evento, Saúl dijo que los toros no siempre salen de la misma manera y en este circuito es algo diferente.

“Es otro nivel de toros, uno no tiene idea si gira de zurda o de derecha, no los conocemos, pero es parte de estar preparados y enfocado en lo que uno va a ser.”

Conózcalo

Nombre: Saúl Esparza

Fecha de nac.: 8 de agosto de 1999

Lugar de nac.: Cd. Juárez

Edad: 22 años

Estatura: 1.80 m

Peso: 75 kg

Cuernos Chuecos

Tour 2022

Después de tres etapas

Nombre Puntos

1 Alredo Ruvalcaba 825

2 Orlando Quintanilla 661

3 Saúl Esparza 496

4 Alfonso Orozco 484

5 Álvaro Álvarez 483