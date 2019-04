Vive el legado de Jackie Robinson

Ciudad de México.- Recordemos la historia del mítico Jackie Robinson, primer beisbolista afroamericano en jugar en Grandes Ligas, quien hoy es homenajeado a 100 años de su nacimiento.



El día de Jackie Robinson

Como cada 15 de abril, este día se conmemora y celebra la fecha en que Jackie Robinson hizo su debut en Grandes Ligas en 1947. La llegada de Robinson marcó el fin de la segregación racial en el beisbol de Estados Unidos y por ello todos los jugadores, entrenadores y gerentes de todos los equipos del circuito portan la franela con el número 42 que Robinson utilizó durante su brillante carrera con los Dodgers.



“Una vida no importa excepto por el impacto que tiene en la vida de otros"

Jackie Robinson



100 años de leyenda

Jack Roosvelt Robinson nació en Cairo, Georgia en enero de 1919. Fue criado junto a sus cuatro hermanos por Mallie Robinson, su madre. Eran la única familia afroamericana de la cuadra y los prejuicios de sus vecinos forjaron pronto el carácter de Jackie.



Atleta destacado

Jackie destacó pronto en todos los deportes e hizo rápidamente su propio camino. En UCLA, Jackie se convirtió en el primer atleta en ganar alto reconocimiento en cuatro deportes: beisbol, basquetbol, futbol americano y atletismo. En 1941, alcanzó el estatus All-American de futbol americano.



Su etapa militar

Debido a sus dificultades financieras, fue obligado a dejar la universidad y enlistarse en el Ejército de los Estados Unidos. Su carrera militar iba en ascendencia pero fue terminada cuando visitó la corte marcial por sus constantes quejas relacionadas con la discriminación racial. Robinson dejó el ejército con honores.



A nada del retiro

En 1945, Jackie jugó una temporada en la Negro Baseball League, con los Kansas City Monarchs. Las condiciones laborales eran tan precarias que Robinson pensó en retirarse del beisbol. Los largos viajes lo mantenían lejos de su familia y las oportunidades de destacar, pocas.



Llaman los Dodgers

Dos años después, el presidente de los Dodgers de Brooklyn, Branch Rickey, se acercó a Jackie para incorporarlo a su equipo. Las Ligas Mayores no habían tenido entre sus filas a una jugador de descendencia afroamericana desde 1889, cuando comenzó la segregación en el beisbol. Con la ruptura de la barrera del color en el beisbol, el deporte predominante en los Estados Unidos, Robinson hizo frente a las profundas raíces de segregación racial en el norte y sur de la Unión Americana.

Con la ruptura de la barrera del color en el beisbol, el deporte predominante en los Estados Unidos, Robinson hizo frente a las profundas raíces de segregación racial en el norte y sur de la Unión Americana.



“No me preocupa si les gusto o no... todo lo que pido es que me respeten como ser humano"

Jackie Robinson / Novato del año



Robinson se incorporó con el primer equipo tras un breve paso por los Montreal Royals, filial de los Dodgers. A pesar de jugar su primera temporada en Grandes Ligas con 28 años, se convirtió en el Novato del Año con 12 cuadrangulares, líder en robo de bases con 29, y .297 de porcentaje de bateo.



MVP

Muchos problemas tuvo Robinson para adaptarse a las Ligas Mayores. No era cuestión de calidad, sino de convivencia con compañeros y rivales. Provocaciones, gritos, insultos y más. Robinson aguantó de todo en sus primeros años como pelotero de los Dodgers. En 1949, fue elegido el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional y ganó el título de bateo con .342 de porcentaje en el plato.



Jackie, no tenemos apoyo. Nadie está de nuestro lado. Muchos aficionados serán hostiles. Estaremos en una posición difícil. Solo podemos ganar si podemos convencer al mundo de que estoy haciendo esto porque eres un excelente jugador, y un caballero"

Branch Rickey a Jackie Robinson, sobre la presión de romper la barrera racial en el beisbol.



El retiro

Tras jugar 10 temporadas en el máximo nivel, Jackie Robinson anunció su retiro del beisbol profesional. En su camino con los Dodgers ayudó al equipo a ganar seis banderínes de la Liga Nacional y ganó una Serie Mundial. Como resultado de su éxito en Grandes Ligas, Robinson fue elegido para el Salón de la Fama en 1962, en su primer año de elegibilidad. Falleció el 24 de octubre de 1972.



"Estoy a mano con el beisbol. El juego ha hecho mucho por mi, y yo he hecho mucho por él"

Jackie Robinson.



Reconocen su legado

La vida de Jackie Robinson será siempre recordada como una de las más importantes de la historia del deporte mundial. En 1997, el mundo celebró el 50 aniversario de la contratación de Robinson con los Dodgers. Con ello, se celebró el legado de un hombre que se plantó desafiante ante la postura de aquellos que luchaban contra la igualdad racial. Como conmemoración, las Grandes Ligas eligió que su número fuera el primero en ser retirado de cada equipo del circuito. En 1982, Robinson se convirtió en el primer jugador de Grandes Ligas en aparecer en una plantilla postal de Estados Unidos. Toda la presión que Robinson soportó en los primeros años en Grandes Ligas tuvo el apoyo de Rachel, su esposa, y sus tres hijos, Jackie Jr., Sharon y David.Poco antes de fallecer, Robinson fue elegido para hacer el primer pitcheo en la Serie Mundial de 1972, el Aniversario 25 de la ruptura de la barrera del color en Grandes Ligas.