Vital paso

Una inquietud y al mismo tiempo un deseo que tuvo a los cinco años de edad llevaron al pitcher juarense Samuel Natera a estampar ayer su firma con los Aggies de la Universidad Estatal de Nuevo México, escuela para la que estudiará y jugará a partir de agosto de este año una vez que se gradúe del Lidya Patterson Institute.

Natera recuerda que a esa edad vio a unos ‘chavos’ que jugaban beisbol y en ese momento le dieron ganas de jugarlo sin saber de qué se trataba.

“El beisbol lo empecé a jugar porque una vez iba caminando en el parque con mi papá y vi a unos chavos jugando beisbol y yo le pregunté a mi papá que qué estaban haciendo y que yo quería hacer eso, y la siguiente semana mi papá me metió en un equipo de beisbol.”

Fue en la Liga Villahermosa donde Natera tuvo su primera experiencia en el llamado ‘rey de los deportes’, donde por primera vez supo lo que es hacer el swing con un bat para pegarle a una pelota y correr las bases y donde también aprendió a cachar.

“Empecé en la Liga Villahermosa desde muy pequeño con los equipos infantiles y luego estuve un tiempo también en la Liga Satélite y por ahora juego con el equipo Brujos en el Regional de Primera Fuerza en Juárez.”

Cuando llegó a la edad de ingresar a la preparatoria fue inscrito en el Instituto Lidya Patterson de El Paso, donde también estudió una de sus hermanas, y fue así que años después le llegó la oportunidad de ser parte de los Aggies de NMSU.

“Mi hermana se iba a graduar de la prepa y yo entré a la edad cuando podía entrar a esta escuela y así fue como entré a Lidya Patterson y aquí fue donde empecé a jugar beisbol en El Paso. Después fui a un campamento a NMSU, a un try out, y allá fue donde me ofrecieron la beca, en noviembre del año pasado”, comentó el jugador de 1.94 metros y 19 años.

Durante el campamento en NMSU, señaló el futuro estudiante de ingeniería Civil, le dijeron que querían que él fuera parte de su programa de beisbol, con lo cual este año tendrá la oportunidad de jugar pelota colegial de División I.

-¿Qué sentiste cuando te invitaron?

“Fue una tremenda alegría porque es un sueño jugar nivel colegial, aquí en Estados Unidos es un mejor nivel y pues ir escalando poco a poco y buscar lo más alto que es Grandes Ligas”, respondió Natera, cuyo mejor lanzamiento es la recta, pero también domina el slider, el cambio y la curva.

Durante los últimos cinco años Natera ha sido estudiante en el Instituto Lidya Patterson, al que considera como una familia y en el que “mejoré mi inglés y académicamente subí mi nivel y en los deportes con la disciplina aprendí a forjar mi carácter.”

-Como juarense, ¿qué le dices a otros jóvenes de Juárez que buscan una oportunidad similar?

“Pues el beisbol te da muchas oportunidades, te abre muchas puertas y esta es una gran oportunidad y que le sigan buscando, que en todos lados hay oportunidades.”

-¿Cuál es tu meta?

“Las Grandes Ligas, pero ahorita concentrarme en la escuela, el colegio, y a largo plazo las Grandes Ligas.”