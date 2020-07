Vislumbra éxitos

Cortesía Brujos de Ciudad Juárez

Seguro de pertenecer a una buena generación de beisbolistas, el pitcher juarense Edgar Martínez confía en que muy pronto las cosas cambiarán a favor para los Indios de Juárez y podrán lograr el objetivo que durante tantos años se les ha negado: ganar el título del Campeonato Estatal.

“Han salido muy buenas camadas, me atrevo a decir que la camada mía, de todos los de mi edad, que son los 96, 97 y 98, ha salido muy muy buena. También debido a eso yo digo que se nos dio buen desarrollo y por eso destacamos un poquito más, que salimos más jugadores con colegio y que viajamos a Estados Unidos”, declaró el lanzador derecho en entrevista con la página oficial de Facebook de los Indios de Juárez.

A los 16 años, Edgar firmó con los Toros de Tijuana y tiempo después estuvo en la Liga de Arizona, por lo que ha tenido roce con otro nivel de pelota y así puede afirmar que en Juárez hay muy buen nivel de beisbol, pero al mismo tiempo considera que algunos peloteros locales se conforman con jugar en el Estatal cuando deben mirar más arriba.

“Te puedo decir que aquí en Juárez hay muy buen nivel porque yo he visto ya buen nivel en todo México, he jugado en Tijuana, me he topado con personas de todo el país y hay muy buen nivel en especial aquí en Juárez. A lo mejor no han salido más de aquí porque como que nos centramos solamente en el Estatal, como diciendo ‘yo con jugar en Indios estoy conforme’, y pues no, se trata de ver un poquito más para allá, a lo mejor una Liga Mexicana está bien. Mi meta siempre fue jugar Grandes Ligas, no se me dio lamentablemente y pues en vez de jugar Liga Mexicana yo me quiero preparar profesionalmente y ahorita estoy estudiando”.

Martínez enfatizó que a él le tocó una muy buena camada de jugadores, lo mismo que a otros peloteros como Eudor García, por lo que pidió a las generaciones que vienen abajo que no duden en acercarse con los veteranos y consultarlos en las dudas que tengan relacionadas con el rey de los deportes.

En relación con su participación en el regional de este año, Martínez dijo que se sintió muy bien, pues ya tenía casi siete años sin jugar en esta frontera. El pitcher juarense jugó con los Brujos y en estos momentos, como el resto de los beisbolistas, está a la espera de que se defina si se juega o no el Estatal.

“Ya todos estamos desesperados por ver y jugar beisbol. Esperar a sacarse la espinita, si no se da este año que se el otro cuando se empiece a jugar beisbol y pues a hacer lo mejor posible. Yo soy de aquí y sí me gustaría ver a Juárez campeón”.