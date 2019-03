Visitan Centauros a Tequileros

En un partido entre los dos únicos equipos que todavía no ganan en la naciente Liga Profesional de Futbol Americano de México, los Centauros de Ciudad Juárez visitan este mediodía a los Tequileros de Jalisco en el Estadio 3 de Marzo de Zapopan.

El equipo juarense llega a este partido después de haber perdido hace una semana ante los Pioneros de Querétaro, 17-0, en lo que fue su debut en esta Liga, mientras que los Tequileros cayeron ante los Titanes de la Ciudad de México, 19-14, y sumaron así su segundo descalabro consecutivo.

Adrián Limón, esquinero de los Centauros, dijo haberse sentido bien en el primer juego y consideró que los errores no les permitieron ganar en el campo Guillermo ‘Chucus’ Olascoaga.

“Me sentí muy motivado, ya que los dos equipos nos vimos muy parejos, pues algunos errores nos costaron el juego, pero yo pienso que estamos para ganar todos los encuentros que siguen”, dijo Limón.

Durante la semana, y como parte de la preparación, analizaron los videos de los Tequileros para conocer lo que han desarrollado en los dos primeros partidos, las jugadas que más usan y así los juarenses puedan realizar los ajustes necesarios hoy.

También señaló que le dio gusto ver a tanta afición en el partido de hace una semana y los invitó a que continúen con ese apoyo hacia los Centauros.

“Me dio mucho gusto ver a toda la gente ahí y que no dejaron de gritar en todo el partido. Les digo que no se desanimen, que vamos a traernos la victoria de allá de Guadalajara, para recibir a los Bulldogs aquí, los esperamos a todos allá en el partido”.

Mauricio Balderrama, entrenador en jefe de los Centauros, dijo estar muy motivado para el partido de la semana ante los Tequileros.

“Al equipo lo siento muy motivado, la verdad que con la experiencia que tuvimos el juego pasado les ‘cayó el veinte’ de lo que es un equipo profesional y la verdad nos hemos preparado toda la semana para este juego”, declaró Balderrama.

En relación al rival, dijo que su lado fuerte es la ofensiva porque es muy explosiva y su debilidad se presentó en los errores que cometieron, “ellos van 0-2, pero no significa que no sean buenos, sino que simplemente han cometido los errores”.

“Precisamente estamos estudiando bien los dos partidos de ellos y creo que podemos avanzar bastante bien, ya nada más es cuestión de que la ofensiva agarre el ritmo necesario y el timing y con eso vamos a salir avante”, concluyó.