Visita UTEP a North Texas

En busca de romper una racha de seis derrotas consecutivas, los Mineros de UTEP visitan esta tarde a los Mean Green de North Texas, en un partido entre equipos de la División Oeste de la Conferencia USA, que dará inicio a la 1:30 pm.

Los Mineros llegan a este partido después de haber sido derrotados la semana pasada por los Bulldogs de LA Tech, 42-21, en el Sun Bowl, mientras que los Mean Green perdieron en los últimos segundos ante Charlotte, 39-38.

El duelo más reciente duelo entre estos dos equipos se presentó el año pasado y North Texas venció a UTEP 27-24, en El Paso. El equipo de Denton lidera la serie de todos los tiempos 15-8-3, al tiempo que han ganado los dos últimos enfrentamientos.

La última vez que los Mineros le ganaron a los Mean Green fue en el último partido de la temporada 2016 y lo hicieron de manera contundente 52-24, aunque después llegó el inolvidable 2017, año en el que no ganaron un solo partido. De hecho, desde aquella vez que vencieron a North Texas, los picapiedra han ganado solamente dos partidos más, a Rice en 2018 y a Houston Baptist este año.

En los primeros siete partidos de la actual temporada, UTEP ha probado ser uno de los mejores equipos en la nación en tener éxito en cuartas oportunidades. Los Mineros están ranqueados en el tercer lugar en ese departamento (.929) al haber convertido exitosamente 13 de 14 oportunidades.

Ése porcentaje es el mejor entre los equipos de la Conferencia USA.

Ofensivamente, los Mineros son liderados por el corredor Treyvon Hughes, que suma 97 acarreos para un total de 422 yardas y siete anotaciones por tierra en igual número de partidos. Esos números lo tienen ubicado en el segundo lugar de la C-USA y 33 a nivel nacional. Hughes promedia 60.3 yardas por partido y 4.4 por acarreo este año.

A la defensiva, el líder tacleador es Michael Lewis, quien suma en total 55 tacleadas (32 solo), junto con un balón suelto forzado y uno recuperado.