Vino 'Mila' a Tigres Femenil para ser campeona

Monterrey, NL.- Oficialmente Tigres Femenil presentó a su nueva entrenadora, Milagros Martínez, quien aclaró que dejó a Juárez por un problema familiar, pero tomó al club regio por ser un proyecto para campeonar.

Con la calidad del plantel y la inversión del conjunto felino, Milagros vio con buenos ojos llegar a las "Amazonas" y, aunque Juárez le pidió seguir, afirmó que Tigres fue fácil de elegir.

PUBLICIDAD

"Es cierto que Juárez tenía intención de que me quedara. Tuve que salir muy rápido cuando nos eliminaron de la Liguilla, por un problema familiar, salió muy rápido. Sé que Juárez tenía esa intención, también había intención de otros equipos, entre ellos Tigres, cuando te llega una opción así es fácil elegir, un proyecto buenísimo para ir a campeonar, la vida es tomar decisiones, tomé la decisión de ir a Juárez cuando estaban en último lugar, a veces salen bien, otras no tan bien, pero daré el máximo en cada sitio donde esté", dijo.

La nueva estratega habló de lo que conoce al plantel felino y también dejó claro lo que quiere para el siguiente torneo: un equipo agresivo al frente.

"Tigres ha sido un equipo muy competitivo, de eso no hay ninguna duda, en una parte ha sido muy bueno el torneo pasado, la segunda parte no fue tan buena, pero es clara la calidad de la plantilla, de las jugadoras que forman Tigres Femenil. Yo, sí me conocen poquito del torneo anterior, soy muy pasional, me gusta que mis equipos sean intensos, agresivos, que siempre vayan arriba y creo que podemos encajar muy bien con lo que se busca de Tigres Femenil, ese es el objetivo", mencionó.

Por último, dejó ver que está satisfecha con los refuerzos hasta el momento, pero no descartó alguna incorporación más.

"Estamos trabajando para fortalecer la plantilla, sabemos que es muy fuerte, que tiene muchísima calidad, pero hay posiciones en las que podemos mejorar y vamos a estar trabajando para estos refuerzos, con las dos llegadas. Ilusionada, creo que nos van a aportar mucho, son jugadoras con una proyección increíble que nos viene bien, llena muy bien a cualquier plantilla en la Liga, frescura, gente joven que va a competir, muy contentos con la incorporación de las dos", comentó.

Tigres intentará dejar atrás el mal torneo que vivió en el Clausura 2023 y comenzará una era bajo el mando de "Mila" como nueva entrenadora.