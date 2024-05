Villaluz no quiso apostar: Alvin Mendoza

Ciudad de México.- A César Villaluz hasta los aficionados americanistas le piden foto.

Exjugador de Cruz Azul causó furor al llegar al Estadio Ciudad de los Deportes acompañado del enemigo, el ex azulcrema Alvin Mendoza.

Y fue Alvin (quien jugó con las Águilas en 2003 y también entre 2005 y 2008) quien tuvo la primera ofensiva, al destapar que los fantasmas aún persiguen a Villaluz y por ello rehusó a una apuesta en la Final.

"No quiere, no quiere. Yo creo que ya tiene la costumbre de no hacer bien las cosas en momentos decisivos como las dos Finales decisivas contra América (Clausura 2013 y Apertura 2018), pero a ver si ahora lo convencemos para que le ponga algo", dijo, entre risas, Mendoza.

Villaluz se rió al enterarse del comentario, que para él es un simple disparate. El canterano cruzazulino jugó entre 2006 y 2011 con el primer equipo de La Máquina. Todavía hay quien recuerda aquel choque con Cruzalta en la Final del Apertura 2008 ante Toluca.

"No. Yo creo que no quiso apostar. No confía en su equipo, creo que lo vio mal en los últimos partidos", respondió.

A César se le escaparon de las manos los títulos del Clausura 2008, Apertura 2008 y Apertura 2009, por eso reveló sus claves para celebrar la Décima.

"Estar concentrados, ordenados, haciendo lo de los últimos partidos, y ya de ahí que no le den oportunidad a América porque tiene jugadores importantes que pueden marcar diferencia.

"Cruz Azul será campeón porque anímicamente lo veo mejor, tuvo mejor cierre que el América", expresó.

Alvin, quien estará en un programa de TV junto a Villaluz, también opinó sobre qué debería hacer el América para ganar el título.

"Lo que empezó haciendo en el torneo, un poquito de más dinámica y definir lo antes posible el partido, ha tenido mucha llegada en los últimos partidos y se le ha complicado un poco la definición.

"Veo más cerca del título al América por lo completo del plantel, que también es un poquito difícil porque es quién juega y quién no", expresó.