Viene Argentina a Juárez

Por primera vez en la historia, como parte de una doble confrontación en territorio mexicano, la selección Argentina Sub 23 de futbol enfrentará al Tri en el estadio Olímpico Benito Juárez, en esta ciudad, el próximo sábado 12 de octubre a las 20:00 horas, en Fecha FIFA.

La escuadra albiceleste que vendrá al ‘Coloso de El Chamizal’ es encabezada por Lisandro Martínez, jugador del Ajax de Holanda y Lucas Rodríguez del D.C. United de la Liga Mayor de Estados Unidos.

La Asociación del Futbol Argentino (AFA) informó en su página oficial que el partido en esta ciudad se llevará a cabo en la citada fecha y hora.

El par de duelos entre ches y aztecas es parte del proceso de preparación del conjunto tricolor a cargo de Jaime Lozano de cara al Preolímpico de la Concacaf.

Aunque aún no se da a conocer el listado de jugadores del cuadro nacional, Lozano podría tener en sus filas a los futbolistas Joaquín Esquivel, de Bravos; Juan José Macías, de León, y el portero Sebastián Jurado, quien milita con los Tiburones Rojos del Veracruz.

El estratega deberá esperar para saber qué elementos de esta categoría utilizará Gerardo ‘Tata’ Martino para los juegos de la Liga de las Naciones de Concacaf ante Bermudas y Panamá.

Independientemente de ello, Lozano podrá contar con todos los elementos que tiene en mente para el torneo de la Concacaf y los clubes deberán cederlos por ser Fecha FIFA.

Álvaro Navarro, vicepresidente deportivo de Bravos de Juárez, confirmó la realización de este cotejo internacional aunque no dio a conocer una fecha exacta

“Tuvimos una plática con Gerardo Torrado, quien es el director deportivo general de la Federación Mexicana de Futbol, y ya se amarró el partido de la selección Sub-23 aquí en Ciudad Juárez”, comentó vía telefónica Navarro Gárate.

El directivo no dio a conocer pormenores como la fecha de inicio de venta de boletos y llegada de los equipos a esta ciudad.

“La próxima semana haremos el anuncio oficial, con todos los detalles de este partido. Sin duda que la afición de nuestra ciudad merece este tipo de eventos”, agregó.

Navarro afirmó que el estado de la cancha del estadio Olímpico Benito Juárez fue un factor importante que la Federación Mexicana de Futbol tomó en cuenta para otorgar la sede de este encuentro internacional.

“La Federación Mexicana –de Futbol– concedió el partido porque nosotros ofrecemos un estadio seguro, una cancha en excelentes condiciones, entre otras cualidades que ellos han visto ahora que Bravos está en Primera División”, aseguró.

México cumple un proceso de preparación rumbo a la citada justa.

A inicios de mes enfrentó a Japón en Celaya y a Cimarrones Sonora en la Ciudad de México.